Úspech v skateboardingu nezávisí len na doske, musíte aj dobre vyzerať

Ak ešte nemáte chuť či odvahu sa premávať v rýchlejších longboardoch, skateboard bude pre vás to pravé. E-shopy ponúkajú širokú škálu skateboardov, čo sa týka aj ich príslušenstva. Na čo teda treba dávať pozor?

Čo definuje kvalitný skateboard

Sústreďte sa najmä na výber správnej dosky. Za štandardnú šírku sa považuje tá v rozmedzí 7,5“ až 8“ (okolo 20 cm). Vyznačujú sa výbornou stabilitou, ktorú ocenia skúsenejší jazdci ale aj začiatočníci. Nie je problém sa s nimi „vyšantiť“ v skateparkoch pri rôznych trikoch či na ulici. Deťom ale zvoľte o čosi menšiu šírku. Dĺžka by sa mala pohybovať okolo 32“ (pri deťoch okolo 28“). V našich prepočtoch ide o 80 cm. Dosky disponujú aj konkávou, teda prehnutím do tvaru „U“, kde evidujeme tri stupne. Pre klasických boardistov sa odporúča stredná (medium) konkáva. Svoje úlohy zohrajú aj nosnosť či veľkosť koliesok (rozhoduje priemer a tvrdosť). Čím budú kolieska tvrdšie, tým bude jazda rýchlejšia. Špecifické vlastnosti prinášajú aj ložiská či trucky.

Štýlová legenda Vans tenisky pre skvelú a bezpečnú jazdu

Skateboarding ale nie je len o samotnej jazde. V tejto kultúre sa mimoriadne dbá aj na módu. Skate štýlu vládne značka Vans. Tá ponúka rôzny sortiment, no vo svete sú preslávené najmä vans tenisky. A niet sa čo čudovať, veď táto firma je na trhu už viac ako 50 rokov a vznikla v kolíske skateboardingu – Californii. Určite ste už počuli o legendách ako Old School, Slip In či Authentic. Ide o modely, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou skateboardingu. Ich tenisky oceníte napríklad aj kvôli ich najpohodlnejším kontaktom medzi skateboardom a nohou či ochranou pred nepríjemnými dopadmi. Ak si zadovážite tieto vytuningované klasické skate topánky s inovatívnymi konštrukciami, jazda bude dokonalá a popri tom aj štýlovo vyniknete.

