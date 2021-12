Úspechom Európskej únie v roku 2021 je spolupráca počas pandémie a ochrana klímy

Pandémia koronavírusu ukázala, že krajiny Európskej únie (EÚ) si vedia navzájom pomáhať. Zhodli sa na tom slovenskí europoslanci, ktorých oslovila agentúra SITA.

28.12.2021 (Webnoviny.sk) -Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) vyzdvihol, že vďaka EÚ je už viac ako dva mesiace v Európe k dispozícii dostatok vakcín proti koronavírusu pre každého a európske COVID certifikáty uľahčujú cestovanie.„Želal by som si však, aby bola únia aktívnejšia a silnejšia za vlastnými hranicami. Mrzí ma, že sme tento rok nepohli s rozšírením na západnom Balkáne a že Rusko a Čína hrajú dnes v Európe významnejšiu úlohu než pred pandémiou,“ povedal.Aj Miriam Lexmann (KDH/EPP) vyzdvihla efektívnu a promptnú európsku spoluprácu a koordináciu počas pandémie, čo vyústilo do vzniku Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA – pozn. SITA). Oceňuje tiež, že sa EP zmobilizoval a zastavil ratifikačný proces investičnej dohody s Čínou. Lexmann dúfa, že EÚ sa stane od Pekingu viac nezávislou.Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) hodnotí konanie EÚ v roku 2021 za trocha rozpačité, keďže sa podľa neho nepodarilo presadiť viacero dôležitých krokov.„Veľa sa podarilo presadiť, ale zároveň veľa iných pôsobilo nejednoznačne a dokonca oslabilo postavenie a vnímanie EÚ vo svete. Únia nedokázala vystupovať jednotnejšie v niektorých veľmi dôležitých témach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a zatiaľ nijako nepokročila ani v otázke reformy azylovej a migračnej politiky,“ povedal.Podľa Ivana Štefanca (KDH/EPP) využila Únia naplno všetky svoje možnosti jednak pri nákupe vakcín, tak aj pri naštartovaní Plánu obnovy . „Pokročili sme v boji proti klimatickým zmenám a aj v digitalizácii. Celkovo to hodnotím tak, že spoločný európsky projekt opäť dokázal opodstatnenosť svojej existencie,“ vyhlásil.Eugen Jurzyca (SaS/ECR) ocenil, že EÚ sa snažila pôsobiť aktívne a konať jednotne, čoho príkladom je zavedenie COVID pasov a splnil sa tiež cieľ 70-percentnej zaočkovanosti.„Rezervy boli v pomalšom rozbehu obstarávania vakcín a v jeho nízkej transparentnosti. V prípade fondu obnovy nie je jasné, ako sa bude splácať a nefunguje ani mechanizmus toho, ako sa môžu členské štáty EÚ navzájom inšpirovať vlastnými národnými Plánmi obnovy,“ upozorňuje.Europoslanec Michal Wiezik (PS/RE) vníma konanie EÚ v uplynulom roku prostredníctvom zelených tém. „Európska komisia predstavila očakávaný legislatívny balík Fit for 55, dohodli sme sa na finálnom znení Európskeho klimatického zákona, odhlasovala sa nová, pre mňa nešťastná podoba poľnohospodárskej politiky. Takisto to bol rok, ktorý bol podľa mňa vďaka Plánu obnovy počiatkom dlhodobej obnovy po pandémii, ku ktorej neodmysliteľne patrí presmerovanie investícií do zelených opatrení,“ uviedol. Vníma tiež pozitívne, že tieto témy boli tento rok veľmi silné.Podľa Michala Šimečku (PS/RE) si EÚ zaobstaraním dostatku vakcín splnila svoju domácu úlohu. Keďže Európa dnes čelí ešte vážnejšiemu variantu koronavírusu, domnieva sa, že EÚ vďaka svojmu konaniu zachránila obrovské množstvo životov.Martin Hojsík (PS/RE) poukázal, že úspechom EÚ je, že sa zhodla na tom, čo chce v ochrane klímy dosiahnuť. „Teraz je úlohou, aby sme sa dohodli na jasných krokoch, ako dohodnuté ciele dosiahnuť. A jasne ukázali, že to, čo vravíme, myslíme skutočne vážne,“ uzavrel.