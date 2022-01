Úspechom svetovej diplomacie je medzinárodná pomoc slabším krajinám s vakcínami

Podľa niektorých europoslancov oslovených agentúrou SITA je úspechom svetovej politiky to, že bohatšie krajiny dokázali poskytnúť časť vakcín proti ochoreniu COVID-19 slabším krajinám. Za ďalšie úspechy považujú aj závery klimatickej konferencie v Glasgowe.

Povinné sankcie

Spoločný nákup vakcín

Boj za záchranu klímy

1.1.2022 (Webnoviny.sk) -Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) považuje za najväčší úspech svetovej diplomacie európske rozhodnutie konkurovať Číne pri financovaní globálnej rozvojovej pomoci. Rozvíjajúce ekonomiky si podľa neho zaslúžia nádej na demokratickú a férovú budúcnosť vďaka podpore a zdrojom z Európskej únie (EÚ).Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EPP) považuje za úspech prijatie európskej verzie takzvaných Magnitského zákonov o zavedení povinných sankcií proti tým, ktorí sú zodpovední za situáciu ohľadne ľudských práv a ich dodržiavania v čínskej provincii Sin-Ťiang, ktorá nemá podľa dôkazov ďaleko ku genocíde.„Zároveň tieto sankcie považujem za minimum, ktoré by sme mali urobiť vzhľadom na zhoršujúce sa represie v Číne,“ tvrdí Lexmann.Ivan Štefanec (KDH/EPP) považuje za najväčší úspech sústredený vývoj a spoločný európsky nákup vakcín. „Za európsky geopolitický úspech považujem tiež dohodu na glasgowskom klimatickom samite, keďže sa nám podarilo presvedčiť väčšinu planéty o potrebe zvýšenej ochrany života v nej,“ dodáva.Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD/S/D) považuje za relatívny úspech snahu EÚ pomoc s globálnym očkovaním a investičnú podporu na zvýšenie výrobnej kapacity mRNA vakcín v Afrike.Za úspech považuje aj odhalenie Českej republiky, ktorá prišla na to, že za výbuchom muničného skladu v českých Vrběticiach boli príslušníci ruských tajných služieb.Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) považuje za najväčší úspech to, že EÚ sa stala najväčším exportérom vakcín na svete. Brusel tiež úspešne v Glasgowe dokázal, že je lídrom v boji za záchranu klímy.„Je pred nami ešte kopec práce, musíme aj my v našom úsilí pridať. Som ale rád, že EÚ je tou silou, ktorá je globálnym ťahúňom v záchrane klímy,“ spresnil.Michal Šimečka (PS/RE) vidí úspech vo vnútornej jednote a v zodpovednom vyjednávaní EÚ a Spojeného kráľovstva v posledných mesiacoch po brexite.Michal Wiezik (PS/RE) vidí úspech v konferencii COP26 a v dohode USA a Číny o spolupráci pri obmedzení emisií skleníkového metánu.