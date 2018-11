Úspechy Slovákov na ME v boxe: Strnisko aj Csemez budú v štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valladolid 12. novembra (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko v pondelok vyhral na otvorených majstrovstvách Európy v španielskom Valladolide v hmotnostnej kategórii do 81 kilogramov v boji o postup do štvrťfinále nad Nemcom Kazakisom Athanasiosom 5:0 na body. Medzi elitnú osmičku sa dostal aj ďalší Slovák Andrej Csemez, ktorý v kategórii do 75 kg zdolal 5:0 na body Fína Muhammada Abdilrasoona.