Uspeje vo voľbách skôr koalícia alebo opozícia? Niekoľkým stranám už klesá voličská podpora

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Voličská podpora koaličných strán z pohľadu prieskumov verejnej mienky klesá. Regionálne a komunálne voľby sú však špecifické v tom, že voliči kandidátov podporených stranami lepšie poznajú, keďže kandidujú, aby politicky reprezentovali konkrétny región. Z tohto titulu sú šance na úspech koaličných strán vyváženejšie, ako keby sa teraz konali len parlamentné voľby.Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že v regionálnych a komunálnych voľbách kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí podľa jeho slov tiež zamiešajú karty. Za nemenej dôležitý faktor označil aj jednokolovosť voľby.Na otázku, ktorá z koaličných strán má v týchto voľbách najväčšiu šancu uspieť, politológ odpovedal, že to závisí od kandidátov, ktorých politické subjekty „nasadia", respektíve podporia.„A či budú mať títo kandidáti vo svojom pláne riešiť najpálčivejšie problémy a výzvy daného regiónu. Pri Bratislavskom kraji to vidím skôr na úspech Progresívneho Slovenska alebo strany SaS. Iné to bude na strednom a východnom Slovensku, kde sú tie šance vyrovnané medzi Smerom, Hlasom a v rámci koalície medzi OĽaNO, Sme rodina či mimoparlamentného KDH," myslí si Ruman.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa nedávno nechal počuť, že Sme rodina môže na tejto úrovni volieb spolupracovať s kýmkoľvek, aj so stranami Hlas-SD, Smer-SD či Republika. Politológ to považuje za signál do parlamentných volieb, a toho, čo by mohlo byť po nich.„Kollárova Sme rodina je typologicky pántovou stranou, čiže má koaličný potenciál a môže sa prikloniť takmer ku komukoľvek naľavo či napravo. Spojením síl sa každopádne zvýšia šance na úspech v rámci regionálnych a komunálnych volieb," mieni Ruman.Na otázku, či vo voľbách uspeje viac opozícia ako koalícia, odpovedal, že to závisí od charizmy a skúseností kandidátov a ich programu, ktorým budú chcieť voličov osloviť a tiež od možných straníckych konštelácii, teda kto sa s kým spojí a o konkrétne ktorý región pôjde.„Myslím si, že to môže byť pol na pol, respektíve trošku viac získa opozícia," dodal Ruman.