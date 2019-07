Úspešná podnikateľská misia v Moskve a v Tatarstane, pod vedením predsedu NRSR Andreja Danka, pomohla Eximbanke SR nadviazať nové obchodné vzťahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2019 (Webnoviny.sk) -Pondelkového podnikateľského fóra v Moskve sa zúčastnilo viac ako 30 slovenských zástupcov firiem z bankovníctva, poľnohospodárstva, strojárenského, sklárskeho či petrochemického priemyslu, aby nadviazali dôležité obchodné kontakty a vzťahy s ruskými odberateľmi."EXIMBANKA SR za svoje pôsobenie podporila export do Ruska v hodnote 1,5 miliardy eur a eviduje na toto teritórium niekoľko aktívnych a rozpracovaných obchodných prípadov, z ktorých sa niekoľko podarilo dotiahnuť počas konania tohto podnikateľského fóra. V minulosti sme podporili export priemyselných strojov, kovov a výrobkov z kovov, chemických materiálov a výrobkov, textilných vlákien a výrobkov a rôznych priemyselných výrobkov. Rusko ponúka široké možnosti uplatnenia pre slovenských exportérov." zhodnocuje Monika Kohútová."Rusko je dlhodobo strategickým trhom pre našich podnikateľov a mnohé slovenské spoločnosti pôsobia na ruskom trhu aj niekoľko desiatok rokov. Obchodná bilancia medzi Slovenskom a Ruskom sa v posledných rokoch zvyšuje aj napriek uvaleným sankciám od EÚ. Krajina sa usiluje prilákať podnikateľov zo zahraničia a ponúka tak priestor aj pre slovenských exportérov. Vďaka širokému portfóliu dohôd s ruskými exportnými agentúrami aj s komerčnými finančnými inštitúciami vieme slovenským exportérom ponúknuť nielen financovania a poistenie ich exportu či odborné poradenstvo ale aj užitočné kontakty a skúsenosti z tohto teritória Slovenskí exportéri sa preto nemusia obávať exportu do Ruska s obchodným partnerom, ktorí má na tomto teritóriu dlhodobé skúsenosti. EXIMBANKA SR je pripravená podporiť exportérov financovaním či poistením pri vstupe na toto teritórium." vyzýva Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SRSlovenskí podnikatelia sa v stredu (3. 7. 2019) spolu s predsedom NR SR Andrejom Dankom a zástupcami EXIMBANKY SR zúčastnili aj Podnikateľského fóra Tatarstan – Slovensko v Kazani. Mohli tak nadviazať obchodné kontakty v Tatársku a spoznať ďalšie možnosti spolupráce v oblasti obchodu a priemyslu. Zástupcovia Tatárska sa zúčastnili podnikateľskej misie na Slovensku v roku 2016, kedy podpísali zmluvy s automobilovým priemyslom v Žiline. Ministerstvo priemyslu Tatárskej republiky má záujem hľadať blízke kontakty so slovenskými podnikateľmi a dôležitosť obnovy obchodných vzťahov zdôraznili aj podnikatelia.Ohlasy slovenských podnikateľov sú veľmi pozitívne, na podnikateľskom fóre bolo podpísaných niekoľko kontraktov. Napríklad spoločnosť Slovnaft podpísala memorandum o spolupráci so šiestou najväčšou ropnou spoločnosťou v Rusku, ktorou je Tatneft. Aj ostatní zúčastnení podnikatelia vrátane malých a stredných podnikateľov využili priestor na B2B rokovania so svojimi potenciálnymi ruskými partnermi a získali dohody o spolupráci. Pozitívna odozva zo strany slovenských zástupcov spoločností svedčí o skutočnosti, že táto podnikateľská misia bola úspešným a inšpiratívnym podujatím.Inzercia