Úspešnosť Konferencie o budúcnosti Európy stojí na občanoch, podľa Klusa by v nich mala vyvolať záujem

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ak má byť Konferencia o budúcnosti Európy úspešná, mala by v občanoch vyvolať záujem o európske otázky a zapojiť verejnosť do diskusií o ďalšom smerovaní Európskej únie (EÚ) V súvislosti s dnešným začiatkom Konferencie o budúcnosti Európy to povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus (SaS). Na svojom webe o tom informuje rezort diplomacie „EÚ je náš spoločný životný priestor, preto by sme aj my na rezorte diplomacie ocenili zapojenie poslancov Európskeho parlamentu do tohto projektu,“ povedal Klus. Dodal, že ich úlohu vníma ako kľúčovú, pretože ako demokraticky zvolení zástupcovia majú k občanom SR blízko.Rezort diplomacie v súvislosti s konaním konferencie požiadal o spoluprácu aj predstaviteľov samospráv na Slovensku, ktoré sú podľa štátneho tajomníka tiež dôležitými partnermi pri spolupráci rezortu a občanov.V rámci prípravy na Konferenciu o budúcnosti Európy sa Klus stretol vo štvrtok 6. mája aj s poslancami Európskeho parlamentu. Cieľom stretnutia bolo nielen zhodnotenie vzájomnej spolupráce, ale aj diskusia o aktuálnych európskych témach, vrátane klimatickej politiky EÚ, koordinácie opatrení v rámci boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 či Plánu obnovy a odolnosti európskych ekonomík po koronakríze.„Veľmi by sme ocenili vašu aktívnu participáciu, buď formou účasti na odborných diskusiách, alebo aj v podobe organizácie vlastných podujatí, či iných podporných aktivít. Našou spoločnou úlohou bude dostať projekty v rámci Konferencie o budúcnosti Európy čo najbližšie k občanom,“ vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.Konferencia o budúcnosti Európy sa začína v nedeľu, keď si EÚ pripomína Deň Európy v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu.V Bratislave sa v súvislosti s konferenciou uskutoční na Bratislavskom hrade stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej , predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO), predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS).