Úspešný 1. ročník Wine Expert Festivalu

Foto: Wine Expert Foto: Wine Expert

Foto: MasterClass Foto: MasterClass

Foto: MasterClass Foto: MasterClass

O Wine Expert:

Wine Expert je exkluzívnym dodávateľom vín pre slovenský, ale aj zahraničný trh. Skladuje viac ako tisíc druhov vína a takmer 89-tisíc fliaš, ktoré dovážajú zákazníkom priamo od výrobcov vína na základe hodnotenia odborníkov. Wine Expert tím tvoria profesionálni someliéri, držitelia mnohých osvedčení a certifikátov, ktorí najprv objavujú, potom degustujú a až následne starostlivo vyberajú vína ušľachtilých vinárstiev, aby mohli ponúknuť nielen kvalitný tovar, ale aj obohatiť vedomosti, chute a emócie svojich zákazníkov. Celý Wine Expert tím spája nevýslovná emócia k vínu a tento vzťah k vínu predstavuje ich životný štýl.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (OTS) - Wine Expert Festival ponúkol po prvýkrát to najlepšie zo slovenskej i zahraničnej vinárskej produkcie a produkcie destilátov. Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava otvoril svoje priestory vo štvrtok 15. novembra 2018 a stal sa na celý deň domovom pre všetkých milovníkov vína a prémiových destilátov za účasti slovenských a zahraničných vinárov a majiteľov firiem.Slovenská distribučná spoločnosť Wine Expert predstavila na premiérovej degustácii svojej firmy 23 slovenských a 20 zahraničných vinárov a 13 výrobcov destilátov. Hostia sa chuťovo inšpirovali spomedzi 250 druhov slovenských a svetových vín spolu s 50 druhmi prémiových destilátov bez obmedzenia a žiadneho ďalšieho dokupovania žetónov.Podujatie ponúklo prierez chutí toho najlepšieho zo slovenskej a zahraničnej produkcie. „“, povedal, CEO spoločnosti Wine Expert. „“, dodalSúčasťou festivalu bol aj Wine Expert MasterClass so slovenskými a zahraničnými hosťami. Milovníci vína degustovali vzorky najkvalitnejších vín ocenených na prestížnych domácich a zahraničných súťažiach.Počas prvého vstupu prednášali 20 slovenskí vinári. /VPS - Vinohradníctvo Pavelka a Syn, Víno Rariga, Zámocké Vinárstvo Pezinok, Víno Nichta, Château Rúbaň, Víno Mrva & Stanko, Vinárstvo Korbáš, Juraj Zápražný, VVD Dvory nad Žitavou, Vinárstvo Vinkor, Vínne pivnice Svätý Jur Chowaniec & Krajčírovič, PD Mojmírovce, Vinárstvo Miroslav Dudo, J&J Ostrožovič, Tokaj Macík Winery, Modran Klimko Wine, Vínko Klimko, Vins Winery, Frtus Winery, Vinárstvo Winterberg/V druhom vstupe predstavilo nemecké vinárstvo Reichsrat Von Buhl výrobu bioorganického vína. „“, prezradil. Vinárstvo je od roka 2018 už aj oficiálne certifikované ako biodynamické vinárstvo a vyrábajú víno s ohľadom na životné prostredie a v harmónii s prírodou.Tretia časť MasterClass predstavila rodinné talianske vinárstvo Allegrini a ich výrobu vysoko prestížneho vína, ako sú La Grola, Palazzo della Torre a La Poja. „“, dodal. Vinárstvo vlastní ako jedno z mála 3 hviezdičky v celkovom hodnotení Gambero Rosso, čo znamená pre Taliansko niečo ako pre gurmánov Michelin a taktiež sa pýši prestížnym ocenením Najlepšie vinárstvo Talianska 2016.Počas festivalu návštevníci degustovali aj prémiové destiláty z Francúzska, Talianska, Česka, Maurícia, Jamajky i Dominikánskej republiky. Slovenských vystavovateľov zastupovala Bentianna, Chateau Selešťany a Saber Destilary.Víno sa snúbilo aj s umením a umenie sa snúbilo v dielach slovenského-svetového art umelca Luka Brase. Výstavnú časť festivalu dotvorili dynamicky pulzujúce obrazy, ktoré vtiahli hostí do interakcie s vášňou a estetikou.Viac informácií nájdete na webovej stránke www.wineexpert.sk alebo na www.facebook.com/wineexpert.sk