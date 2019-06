Úspešný exportér si zabezpečí vývozné riziká. EXIMBANKA SR hostila prestížne svetové podujatie zamerané na analýzu exportných rizík.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Záujmom každého exportéra je bezpečne realizovať obchodné prípady do zahraničia. S tým súvisí aj zabezpečenie komerčných a politických rizík výberom vhodného partnera na financovanie či poistenie exportu. Takýto partner vie zaručiť správnu analýzu rizík pri vstupe exportéra na rizikové teritórium a môže tak ochrániť hospodárske a reputačné záujmy všetkých zúčastnených strán zapojených do obchodného prípadu.CRSM je podujatím na výmenu najaktuálnejších informácii a praktických skúseností k analýze rizikového profilu krajín. Expertom z oblasti riadenia rizík prináša najnovšie informácie o rizikách súvisiacich s teritóriami, o ktoré majú exportéri záujem. Okrem expertov z finančných inštitúcii je zastúpený aj súkromný sektor a akademická obec. CRSM preto ponúka skutočne komplexný pohľad na aktuálne výzvy, perspektívy a vývoj v medzinárodnom obchode. Práve tieto podujatia pomáhajú zefektívniť, zrýchliť a skvalitniť služby súvisiace s konkrétnymi obchodnými prípadmi a eliminovať tak riziká, ktoré export prináša."Viac ako 25 rokov som pôsobila v komerčnom finančnom sektore a analýza rizík je jedným z najdôležitejších aspektov pri formovaní úspešného obchodu. Práve EXIMBANKA SR má dlhoročné skúsenosti aj s najrizikovejšími krajinami a vieme ako robiť úspešné obchody aj vďaka týmto analýzam. Vzhľadom na vývoj na globálnom trhu ide o oblasť, ktorá sa neustále dynamicky vyvíja. Situáciu je preto potrebné neustále monitorovať a aktualizovať vnútorné riadiace a rozhodovacie procesy, rovnako ako analytické modely a informačnú bázu aj v rámci našej inštitúcie." zdôrazňuje generálna riaditeľka Monika Kohútová.Podujatie CRSM bolo z obsahového hľadiska zamerané najmä na niekoľko záujmových regiónov, v ktorých je v súčasnosti možné pozorovať zvýšenú dynamiku socioekonomického a politického vývoja a to konkrétne Latinská Amerika, Stredný Východ, Juhovýchodná a Stredná Ázia. Z pohľadu významu pre slovenský export bola obzvlášť zaujímavá diskusia o trendoch a vývoji na teritóriu Ukrajiny, ktoré je pre slovenských exportérov veľmi atraktívne. Ukrajina je už momentálne v siedmej – najvyššej rizikovej skupine podľa OECD a preto je pre slovenských exportérov nevyhnutné vybrať si vhodného partnera na poistenie, či financovanie pri exporte na toto teritórium.EXIMBANKA SR je členom Bernskej únie už od roku 2006. Bernská únia združuje najvýznamnejších poisťovateľov úverov a investícii na svete z celkom 73 krajín sveta a jej členovia v uplynulom roku upísali riziko bánk, exportérov a investorov v celkovej hodnote spolu viac ako 2,5 bilióna USD.