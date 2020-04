Úspešný lyžiar Kostelič zatúžil po olympijskej medaile aj z letného športu, zabojovať chce ako jachtár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ivica Kostelič už síce dávnejšie ukončil úspešnú lyžiarsku kariéru, ale po štyridsiatke zatúžil po olympijskej medaile aj z letného športu. Štvornásobný strieborný medailista zo ZOH v kombinácii a slalome by sa chcel dostať na olympijské hry do Paríža 2024 a tam zabojovať o cenný kov v novej jachtárskej triede - mixed offshore.Starší brat chorvátskej legendy medzi slalomovými bránkami Janice Kosteličovej má podľa vlastných slov už trojročné skúsenosti s jazdením na morských vlnách a myslí si, že by sa mohol zúčastniť na olympijskej regate v roku 2024."Štart aj cieľ nových pretekov miešaných dvojíc bude v prístave v Marseille. Predstaví sa dvadsať párov na plavidlách, ktoré majú dĺžku 6 - 10 metrov a dokážu vyvinúť rýchlosť až 40 uzlov. Na účasť v pretekoch bude potrebná kvalifikácia. Prvé kvalifikačné preteky sa rozbehnú v roku 2022," informovala chorvátska agentúra HINA aj portál croatiaweek.com.Kostelič počas kariéry okrem štyroch olympijských kovov vybojoval aj medailový komplet na majstrovstvách sveta a tiež vyhral 26 pretekov vo Svetovom pohári. V sezóne 2010/2011 sa stal celkovým víťazom Svetového pohára. Zlato z majstrovstiev sveta získal v roku 2003 vo švajčiarskom St. Moritzi v slalome.