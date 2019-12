Úsporu zo stabilizačných pôžičiek presunú na iné pôžičkové schémy

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 18. decembra (TASR) – Financie určené na stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva, ktoré boli vyčlenené na tento zámer na rok 2019, nebudú vyčerpané v plnej výške. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje, aby sa zmenil účel použitia týchto financií a úspora sa presunula na študentské pôžičky a pôžičky pre pedagógov. Vláda so zmenou súhlasila.Skutočná potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie stabilizačných pôžičiek pre študentov ošetrovateľstva v roku 2019 je nižšia, ako bolo predpokladané v analýze vplyvov, ktorá bola súčasťou Informácie o stave zdravotníckeho personálu v SR schválenej vládou SR z 5. septembra 2018.uvádza sa v predkladanom materiáli. Podľa odhadov Fondu na podporu vzdelávania, by takto vedel využiť na financovanie študentských pôžičiek sumu 804.000 eur a na financovanie pôžičiek pre pedagógov sumu 590.000 eur.Fond na podporu vzdelávania bude môcť financie použiť do konca marca 2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Po schválení zmeny účelu rezort školstva poskytne finančné prostriedky Fondu na podporu vzdelávania, ktorý ich využije na poskytnutie schválených pôžičiek pre študentov a pedagógov, ktoré bude vyplácať v prvom kvartáli 2020.