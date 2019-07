Ústav pre kontrolu liečiv stiahol z trhu liek Elotrace

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol z trhu liek Elotrace. Ten sa používa ako doplnok k roztokom výživy podávanej mimo tráviaceho traktu, a to hlavne u pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Informuje o tom na svojom webe.uviedol ŠÚKL s tým, že konkrétne ide o šarže 16LA6467, 16LF7906, kód ŠÚKL 33729 a 16LA6467, 16LF7906, 16MC0321, kód ŠÚKL 65317.Liek podáva lekár alebo zdravotná sestra infúziou do žily. Podľa štátneho ústavu v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku má zdravotnícky pracovník podávať len číry až slabo žltozelený roztok v nepoškodenom balení.Dostupnosť liečby pre pacientov podľa ŠÚKL dotknutá nie je.