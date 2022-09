Ústava by si podľa Kollára zaslúžila viac rešpektu a nemal by sa z nej stať sústavne sa meniaci zákon

Aj naša ústava má chyby

Špeciálne strieborné mince

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ústava by si zaslúžila viac rešpektu, veď v občianskej spoločnosti sa na ústavu prisahá ako v náboženských spoločnostiach na svätú knihu, uviedol v príhovore predseda Národnej rady (NR) SR na slávnostnom zasadnutí NR SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR Kollár priznal, že aj naša ústava má chyby, „ale nemôžeme nekonštatovať, že za tridsať rokov nedošlo k žiadnej kolízii vo verejnom živote, ktorá by bola zapríčinená zlou textáciou ústavy".„Bola to prvá ústava štátu slovenského národa, ktorá bola prijatá legitímnym orgánom a zodpovedala kritériám demokratického právneho štátu," konštatoval predseda parlamentu.Podľa Kollára môžu mať v súčasnosti nezávislí pozorovatelia pocit, že niektorí politici chcú všetko ústavne ochrániť alebo sa snažia cez ústavu naplniť svoje politické ciele.„Ani jedna cesta nie je správna, ústava by mala popisovať len najvšeobecnejšie princípy, na ktorých je štát postavený," myslí si Kollár, ktorý zároveň povedal, že by sa z nej nemal stať sústavne sa meniaci zákon. Zároveň dodal, že ústava bola viackrát upravovaná, avšak niekedy oprávnene a niekedy zbytočne.Oznámil, že česká mincovňa na štvrtkový pamätný deň venovala poslancom parlamentu 150 špeciálnych strieborných mincí. Kollár to označil ako pretrvávajúcu spolupatričnosť a úctu k slovenskej ústave.