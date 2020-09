Ústava je vyjadrením spoločenskej zmluvy všetkých Slovákov, podľa OĽaNO je potrebná jej reforma

Diskusia o väčších zmenách

oslavuje 28. výročie od jej schválenia poslancami národnej rady ešte v starej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Ústavu Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu, prijali 1. septembra 1992 na 5. schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR).Tretieho septembra 1992 ju na Bratislavskom hrade podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar . Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu.Väčšia časť ústavy vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Samostatný štát vznikol po rozdelení česko-slovenskej federácie.

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ústava Slovenskej republiky je vyjadrením spoločenskej zmluvy všetkých občanov Slovenska o tom, že si chcú vytvoriť vlastný zvrchovaný demokratický právny štát a že sa chcú riadiť jej pravidlami. Uvádza sa to v stanovisku Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽaNO) k Dňu Ústavy SR, ktoré agentúre SITA zaslala Dáša Macaríková z mediálneho tímu hnutia.Deň Ústavy SR podľa hnutia bezprostredne súvisí so vznikom Slovenskej republiky, ale nie je duplicitou sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky a mali by sme si pripomínať oba štátne sviatky, pretože každý z nich pripomína inú pre slovenský národ dôležitú udalosť.„Potrebujeme otvoriť diskusiu o väčších zmenách a doplneniach Ústavy Slovenskej republiky, ktoré prekračujú rámec aktuálneho návrhu novely základného dokumentu štátu v oblasti justície,“ uviedol pri príležitosti Dňa Ústavy SR predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák . Súčasné znenie slovenskej ústavy podľa neho v plnej miere nezohľadňuje vývoj štátu, najmä jeho právny vývoj po vzniku Slovenskej republiky.Ako uviedol, dokazuje to aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý Ústavu SR vykladá a zároveň aj poukazuje na medzery a nejasnosti v základnom právnom dokumente štátu.„Zamerať by sme sa mali predovšetkým na postavenie prezidenta Slovenskej republiky, ustanovenia týkajúce sa samosprávy, aj v súvislosti s reformou verejnej správy a samosprávy, sfunkčnenie inštitútu referenda, jasnejšie rozlíšenie postavenia parlamentu ako ústavodarného a zákonodarného orgánu a mnohé ďalšie otázky, ktoré nakoniec prinesie aj odborná diskusia vedená za účelom zhodnotenia potreby novelizácie Ústavy Slovenskej republiky,“ uviedol Vetrák.Takýto proces môže podľa jeho slov viesť aj k záveru, že je potrebné prijať úplné znenie ústavy. Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení takúto ambíciu nestanovila, hnutie však nevylučuje, že v priebehu volebného obdobia nezačne aspoň odbornú diskusiu na túto tému.