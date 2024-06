Ústava osobitne neupravuje zastupovanie predsedu vlády a nepredpokladá ani jeho úmrtie, tvrdí právnik

Právomoc je nezastupiteľná

Zastupovanie nie je časovo obmedzené

Ústava úmrtie nerieši

Premiérov stav sa lepší

5.6.2024 (SITA.sk) - Ústava Slovenskej republiky osobitne neupravuje zastupovanie predsedu vlády tak, ako ho upravuje napríklad v prípade predsedu Národnej rady SR. Jeho zastupovanie predpokladá len tzv. kompetenčný zákon , ktorý upravuje najmä činnosť vlády smerom dovnútra, teda zvolávanie a vedenie jej schôdzí.„Je prinajmenšom sporné, či podpredseda vlády môže zastupovať premiéra pri právomociach, ktoré Ústava SR zveruje priamo predsedovi vlády, ako je najmä navrhovanie prezidentovi vymenúvanie a odvolávanie ministrov,“ uviedol pre agentúru SITA ústavný právnik a zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marek Domin.Prikláňa sa k názoru, že táto právomoc je nezastupiteľná. „Ústava však predsedovi vlády zveruje napríklad aj právomoc podpisovať nariadenia vlády. Keďže však nariadenie vlády je prejavom kolektívnej vôle vlády ako celku, tu je zastupiteľnosť predsedu vlády predstaviteľná,“ konštatuje docent Domin.Zároveň dodal, že to potvrdila aj prax, keď boli v minulosti nariadenia vlády podpisované aj podpredsedom.V zmysle kompetenčného zákona podpredseda vlády, ktorý je určený a poverený premiérom, ho zastupuje pri zvolávaní a vedení schôdzí vlády.„Takéto zastupovanie nie je vopred časovo obmedzené a mám za to, že text zákona sa dá interpretovať aj tak, že zastupujúcich podpredsedov môže byť aj viac,“ skonštatoval Domin.V prípade predsedu Národnej rady SR napríklad ústava stanovuje, že je plne zastupiteľný podpredsedami, a to na všetky právomoci a bez vopred určeného časového ohraničenia.Úmrtie predsedu vlády Ústava SR výslovne nepredpokladá a nerieši. „Ak by, nedajbože, takáto situácia nastala, prikláňam sa k takej interpretácii, že tento stav treba považovať za stav podobný demisii predsedu vlády alebo vysloveniu nedôvery Národnou radou SR predsedovi vlády. V oboch prípadoch to totiž má za následok demisiu, respektíve odstúpenie celej vlády, keďže tá je previazaná s osobou predsedu,“ povedal Domin.V prípade úmrtia predsedu vlády by mal prezident v čo možno najkratšom čase vymenovať nového predsedu vlády a na jeho návrh ostatných členov vlády – ministrov.„Takáto vláda, aj keby bola personálne takmer identická ako tá predchádzajúca, by musela Národnú radu požiadať o vyslovenie dôvery, keďže by formálne išlo o novú vládu,“ dodal ústavný právnik.Na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol spáchaný atentát 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Utrpel viacero strelných poranení.Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ho v čase neprítomnosti zastupuje, v stredu informoval o tom, že zdravotný stav premiéra sa zlepšuje a jeho rekonvalescencia bude naďalej prebiehať ambulantnou starostlivosťou v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.Následne by sa mohol vrátiť do plného pracovného nasadenia. „Čas si ešte v tejto chvíli nedovolím odhadnúť," povedal Kaliňák.