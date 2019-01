Ústava SR podľa A. Dulaka nechráni právo ženy nad právo dieťaťa

Na snímke kandidát na post ústavného sudcu Anton Dulak počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom NR SR 23. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Kandidát na ústavného sudcu Anton Dulak si myslí, že Ústava SR nie je nastavená tak, aby chránila právo ženy nad právo dieťaťa.Vo svojom vystúpení pred parlamentným ústavnoprávnym výborom uviedol, že sa zaoberal aj otázkou, či by nemali byť práva párov rovnakého pohlavia rozšírené na práva v oblasti dedenia majetku či sprístupňovania lekárskych záznamov.Dulak sa podľa svojho motivačného listu venuje otázkam občianskeho práva a osobitne ochrane slabšej strany, čiže spotrebiteľa, v súkromnom práve.Na otázku exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (nezaradená), či by posudzoval ústavnosť takého ústavného zákona, ktorý by bol v rozpore s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, Dulak odvetil, že napadnutie nálezu ústavného súdu je možné podľa jedného ustanovenia ústavy, no je v ústavnom práve vnímané ako výnimka.