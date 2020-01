Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriť

Väzobné stíhanie Kočnera

Vražda novinára Kuciaka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných. Najväčší rozdiel je v rozhodovaní, pretože pri ústavnom sudcovi rozhoduje plénum samotného súdu na návrh predsedu. Pri sudcoch všeobecných súdov má túto právomoc disciplinárny senát. Pre agentúru SITA to uviedol šéf Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK Marián Giba.Disciplinárnemu podnetu môže čeliť ústavný sudca Mojmír Mamojka, ktorého vo svojej svedeckej výpovedi spomenul Peter Tóth. Ten údajne Mamojku navštívil v súvislosti s väzobným stíhaním Mariana K., ktorý mal pre ústavného sudcu odkaz v obálke. Mamojka akékoľvek stretnutie s Tóthom vylúčil.„Najväčším rozdielom oproti sudcovi všeobecného súdu a ústavného súdu je, že pri druhom z nich sa postupuje na návrh predsedu ústavného súdu, pričom o disciplinárnom návrhu rozhoduje jeho plénum. Odporúčacie stanovisko predkladá plénu trojčlenný disciplinárny senát zložený náhodným výberom z ústavných sudcov,“ uviedol Giba.Podnet na Mamojku teda môže zvážiť Ivan Fiačan. Šéf ústavného súdu chce medializované informácie a tvrdenia Tótha preveriť. „Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan vníma medializované informácie týkajúce sa sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku. Predseda vykoná všetky úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu a podľa toho bude ďalej postupovať,“ informovala Martina Ferencová, riaditeľka tlačového odboru ústavného súdu.Pri výpovedi na hlavnom pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Peter Tóth tiež povedal, že v obálke, ktorú údajne niesol Mamojkovi, bola kópia ústavnej sťažnosti proti väzbe Mariana K. Ústavný súd však nakoniec sťažnosti nevyhovel.Prepustenie z väzby si tiež Marian K. mal vybavovať cez niektorých sudcov Špecializovaného trestného súdu. Ak by Tóth na hlavnom pojednávaní nehovoril pravdu, mohol by byť sám stíhaný za krivú výpoveď.