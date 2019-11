Ústavní činitelia by mali mať reprezentatívne bývanie, myslí si Lajčák

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) považuje za správne, aby ústavní činitelia na Slovensku mali reprezentatívne bývanie. Reagoval tak na dlhodobý problém s rezidenciami a prezidentskou vilou na bratislavskom Slavíne, ktorá je momentálne v chátrajúcom stave.povedal Lajčák.Minister sa vyjadril aj k bývaniu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá si, ako povedal, rieši bývanie vo vlastnej réžii.skonštatoval Lajčák.Priniesť ideové zámery možného vyriešenia reprezentatívneho sídla hlavy štátu je cieľom 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva. Tohtoročným zadaním pre architektonicko-urbanistické štúdie je prezidentská vila na Slavíne, ktorá je dlhodobo nevyužívaná a chátra.uviedla Čaputová, ktorá nad súťažou prevzala záštitu. Hoci študentská súťaž je len ideová, prezidentka by bola rada, keby sa ideový zámer stal podkladom a inšpiráciou pre reálny finálny projekt. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva na jar budúceho roka.Rezidencia na Slavíne sa dlhodobo nevyužíva a chátra. Bývalé sídlo Dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001. Štátu slúžilo len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera.