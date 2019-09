Ústavnoprávny výbor neodobril pripomienky Čaputovej k novele o sudcoch

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok neodobril zapracovanie pripomienok prezidentky Zuzany Čaputovej k novele zákona o sudcoch a prísediacich. Parlamentu odporučil schváliť novelu v pôvodnom znení.Účinnosť novely by sa mala posunúť na 15. októbra. Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo voľbách do Národnej rady SR alebo Európskeho parlamentu.Dôvodom nepodpísania zákona bol podľa riaditeľa odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR Stanislava Gaňu nedostatok, ktorý by spôsoboval nezhodu s ústavou.Prezidentka Čaputová vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza. Účinnosť vzdania sa funkcie sudcu nastáva doručením prezidentovi. Doručenie prezidentovi však v návrhu absentuje, čím by v prípade podpísania zákona nastal nedostatok právnej úpravy, keď by sa nevedela určiť účinnosť zániku sudcovskej funkcie. Prezidentka tak žiada parlament, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi.