Ústavnoprávny výbor odobril návrhy z dielne rezortu spravodlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok odobril niekoľko návrhov zákonov z dielne rezortu spravodlivosti. Ide o vládny návrh zákona o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ako aj novely Občianskeho či Obchodného zákonníka.Z návrhu zákona o zaistení majetku a správe zaisteného majetku vyplýva, že spôsob zaisťovania majetku by sa mal upraviť. Zaistením majetku by sa malo dotknutej osobe dočasne obmedziť nakladanie s ním.Nová právna úprava má upraviť nakladanie s majetkom zaisteným najmä v trestnom konaní, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach či v rámci daňového konania, výkonu medzinárodných sankcií a preukazovania pôvodu majetku.Právnou úpravou sa má tiež zadefinovať, aký majetok je možné zaisťovať. Zákon má zároveň upraviť, ako sa bude zaistený majetok spravovať, správcom by malo byť Finančné riaditeľstvo SR.Výbor tiež odobril novelu Občianskeho zákonníka. Zmeny v zákonníku by mali umožniť skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou. Cieľom návrhu je zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.Poslanci tiež odobrili novelu Obchodného zákonníka, podľa ktorej má byť obchodný register exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti akoVýborom prešli aj novely Notárskeho a Exekučného poriadku. Po novom tak bude môcť minister spravodlivosti v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov. Rezort chce rozšíriť aj prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.