Ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora (foto)

aktualizované 20. novembra 10:09



Jozef Čentéš

Tomáš Honz



Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS)

Mimovládna organizácia



Najslabším vo vízii reforiem bol, naopak, podľa TIS Honz. Ako zástupcovia mimovládky dodali, Honz má „evidentne aj nedostatok skúseností“, avšak mal „zápal“ a bol dobrým rečníkom. TIS to konštatovala vo svojom profile na sociálnej svieti.



„Hrivnák sa nám javil ako najúprimnejší kandidát, najmenej kalkuloval s odpoveďami, a mal najviac svetlých momentov v boji proti minulým vedeniam prokuratúry,“ uzavrela TIS na sociálnej sieti.



Mimovládna organizácie uviedla, že u kandidáta Hrivnáka im chýbalo líderstvo. „Úplne nás dostala jeho neochota povedať meno a priezvisko bývalého kolegu prokurátora, ktorého zahanbujúce správanie sám opísal. Ak nevie ani len menovať tých zodpovedných ľudí, čo zlyhali, ako by ako šéf GP viedol tak potrebné vyrovnávanie sa s minulosťou?,“ zhodnotila TIS vystúpenie Hrivnáka.



Organizácia skonštatovala, že už po prvom dni verejného vypočúvania je jasné, že forma výberu je úspechom. „Nikdy doteraz neboli kandidáti na šéfa prokuratúry podrobení takému rozsiahlemu verejnému grilovaniu - v priemere sa včera pred poslancami a kamerami potil každý kandidát 4 hodiny,“ dodala TIS.



Ján Hrivnák

Juraj Kliment

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR začal vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora. Okrem členov výboru sa vypočutia zúčastňujú aj zástupcovia prezidentky Stanislav Gaňa a Marián Leško či predstavitelia mimovládnych organizácií.„Dnes sa v oblasti justície Slovensko nachádza v zložitej situácii. Svedčí o tom nielen množstvo sudcov prokurátorov, ktorí sú obvinení z veľmi závažných trestných činov. Ale aj skutočnosť, že Slovensko nemá na čele generálnej prokuratúry svojho šéfa, nemá generálneho prokurátora a špeciálny prokurátor bol nedávno obvinený z trestnej činnosti. Námestníčka generálneho prokurátora, ktorá bola poverená výkonom funkcie generálneho prokurátora je podľa mojich informácií v karanténe, ale takisto jej hrozí trestné stíhanie. Je naozaj na mieste čo najskôr vybrať najkvalitnejšieho generálneho prokurátora,“ povedal na úvod predseda výboru Milan Vetrák ( OĽaNO ).uviedol, že dôvodom súčasného stavu prokuratúry a polície je zlyhanie kontrolných mechanizmov, jednotlivcov a nekvalitný výber prokurátorov.Ako príklad zlyhania kontroly prokuratúry spomenul Čentéš podozrenia, že sa prokurátorom odnímali veci bez právneho titulu a nikto na to nepoukázal. „Treba urobiť tú veľkú radu prokuratúry, veď prokuratúru reálne nikto nekontroval. Teraz máme súdnu radu v novom zložení a zrazu to ide, prečo to nešlo predtým?,“ dodal.Na prokuratúru sa podľa Čentéša dostávali aj ľudia, ktorí na nej nemali čo robiť. „Preto ponúkam koncept, aby sa na miesta právnych čakateľov prokuratúry, prokurátorov aj vedúcich prokurátorov dostávali aj ľudia zvonka. Pretože teraz môže byť prokurátorom len človek, ktorý je čakateľom,“ vysvetlil s tým, že od roku 2011 bolo jedno výberové konanie na prokurátora zvonka.Za stav justície na Slovensku môžu podľa Čentéša aj zlyhania jednotlivcov. Dokazuje to podľa neho aj Česká republika, v ktorej neexistuje napríklad ani súdna rada. „Nemajú ani také inštitúcie ako my. Prečo tam funguje najvyšší súd, najvyšší správny súd, aj ústavný súd inak ako na Slovensku. Preto, lebo sa tam našli jednotlivci, ktorí s tým vedeli pohnúť,“ uzavrel.Čentéš považuje za správne, že Národná rada SR rozšírila okruh subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o post generálneho prokurátora aj o neprokurátorov. „Pre mňa osobne je rozhodujúce to, aká je profesionálna kariéra, história konkrétneho kandidáta, ako sa správal, aké má výsledky a aká je jeho koncepcia,“ povedal. On ako prokurátor má podľa vlastných slov výhodu, pretože pozná dokonale všetky „zákutia prokuratúry“. Za dôležité považuje tiež to, že generálny prokurátor musí mať rešpekt ostatných prokurátorov.Zástupca prezidentky Marián Leško sa pýtal kandidáta na prokurátora, či v minulosti prejavil dostatočne pevné postoje klásť odpor tomu, čo sa na prokuratúre dialo. Čentéš uviedol, že svoj odpor k pomerom na prokuratúre prejavil, keď kandidoval v roku 2010 na generálneho prokurátora. „So systémom, ktorý na prokuratúre bol, som nekooperoval. Vyjadril som sa, keď som na to mal priestor, postavil som sa Dobroslavovi Trnkovi . Či som sa mal vyjadriť viac alebo menej, to nechám na posúdenie pánom poslancom,“ povedal Čentéš. Leško odpovedal, že nevidí veľkú odvahu v kandidovaní s podporou vládnej koalície.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a kandidát na generálneho prokurátora by chcel rozviazať ruky radovým prokurátorom a zvýšiť ich procesnú samostatnosť. Samostatnosť prokurátorov by chcel docieliť tak, že by odovzdal právo podať obžalobu jednotlivým prokurátorom.„Prokurátor, ktorý sám niečo podpíše, ide s tou vecou na súd a zodpovedá za výsledok toho konania, to je niečo, čo dáva prokurátorom do rúk silu, zodpovednosť, ale podľa mňa upevňuje ich pôsobenie na prokuratúre,“ vysvetlil Honz a dodal, že zvýšenie samostatnosti jednotlivých prokurátorov by najmä paralyzovalo koncentráciu moci u vedúcich prokurátorov.Člen Ústavnoprávneho výboru a poslanec Rastislav Schlosár ĽSNS ) uviedol, že Honz má „zvrátené totalitné chápanie určitých trestných činov”. Spýtal sa ho, či by dnes stíhal aj Ľudovíta Štúra. Poslanec to uviedol v súvislosti s prípadom šéfredaktora časopisu Zem a Vek, ktorého Honz obžaloval z trestného činu hanobenia národa a šírenia extrémistických materiálov a Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku ho uznal za vinného.„Keď už hovoríme o Štúrovi, je to vyjadrenie z prvej polovice 19. storočia. Z obdobia, keď sme ešte nevedeli, že príde holokaust, že príde rasistický antisemitizmus. Bolo to nábožensko-ekonomické vzopretie sa človeka, ktorý strácal pevnú pôdu pod nohami a šéfredaktor časopisu Zem a Vek takéto vyjadrenie a ďalšie vyjadrenia vytrhol z kontextu a prezentoval ich takým spôsobom, ktoré mali vzbudiť nenávisť v slovenskej spoločnosti proti Židom,“ vysvetlil Honz.Poslanec NR SR Ondrej Dostál SaS ) sa opýtal kandidáta, či sa verejne ohradil voči bývalému šéfovi špeciálnej prokuratúry, v súčasnosti obvinenému Dušanovi Kováčikovi Honz od roku 2013 pôsobí na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR . Priznal, že verejne proti Kováčikovi nevystúpil, pretože ako prokurátor špeciálnej prokuratúry má previerku v stupni prísne tajné. „Zásadným spôsobom je u vás zisťované, či od vás odchádzajú nejaké informácie, alebo nie. Ja si myslím, že táto štátna skrumáž, ktorá tu v tomto období bola, by vás veľmi rýchlo vylustrovala a mali by ste veľké problémy,“ dodal. Tomáš Honz na vypočutí uviedol, že vedel o tom, že má Kováčik na stole spis kauzy Gorila . „O tom sa stále hovorilo, ale obsah spisu som, samozrejme, nepoznal,“ dodal.„Prišlo mi také nenáležité vzhľadom na moju pozíciu, aby som sa vyjadroval k nejakému spisu, ktorého obsah nepoznám. Neviem, či je pravdivý. Viete si, pán poslanec, predstaviť, akú výzvu by som dal do médií? Médiá píšu o mojom šéfovi, že niečo robí, ja neviem, či to tak je, ale prosím vás, nech sa to prešetrí. To si musíte zvážiť, či také niečo urobíte, alebo nie,“ povedal Honz.Kandidát na post generálneho prokurátora si myslí, že novozvolený šéf Generálnej prokuratúry SR by mal zvážiť podanie návrhu na rozpustenie strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . „Ako vedúci oddelenia extrémistickej kriminality môžem povedať, že tých podkladov je veľa. Žaloba po právoplatnom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vo veci obžalovaného Mariana Kočnera. by mala nasledovať,“ pokračoval Honz.To, čoho sa dopustil dnes už bývalý špeciálny prokurátor Kováčik, sa nemalo nikdy stať. Povedal to kandidát na post generálneho prokurátoraPodľa jeho názoru sa Kováčik svojim správaním spreneveril činnosti prokurátora a od takéhoto konania sa dištancuje. Hrivnák pokračoval, že neočakával, že sa niekedy „dožije“ takejto situácie, že sa verejnosť dozvie, aké praktiky mal špeciálny prokurátor, a že nebol na strane zákonnosti ale na strane zločinu.Svoj dištanc od správania sa špeciálneho prokurátora Kováčika vyjadrili podľa Hrivnáka prokurátori špeciálnej prokuratúry tak, že podali výzvu na jeho okamžité odstúpenie.„Reakcia väčšiny prokurátorov bola kladná, teda podpísali sa pod túto výzvu. Ale nie všetci. Nastalo váhanie u niektorých prokurátorov, možno dúfajúc, že sa dotyčný človek o pár dní vráti a pôjde všetko v starých koľajach,“ uviedol Hrivnák a dodal, že dlhodobo nesúhlasil s mnohými praktikami, ktoré videl. „Avšak nemohol som jednoznačne povedať, a nemal som na to dôkazy, že sa dopúšťa trestného činu,“ uzavrel.Na otázku poslanca Dostála, či videl zmenu v tom, keď viedol Generálnu prokuratúru SR Dobroslav Trnka a keď ju riadil Jaromír Čižnár , Hrivnák uviedol, že veľkú zmenu nezaznamenal. „Nesúhlasím s jednoznačným tvrdím, že celá prokuratúra bola v kolapse, pretože tie problémy sa týkajú vrcholných predstaviteľov prokuratúry. Tí radoví prokurátori po okresoch a krajoch si svoju robotu plnili, a dôkazom toho je, že neustále sa riešili nejaké trestné veci pred súdmi,“ zdôraznil Hrivnák a dodal, že nevidí, že by spravila prokuratúra nejaký výrazný krok dopredu za vedenia Čižnára.„Navyše si myslím, že v niektorých veciach bol akousi skôr prekážkou v riešení vecí. To z toho dôvodu, že konkrétne v niektorých korupčných kauzách aplikoval po návrhu obhajcov obvinených zrušiť v rámci mimoriadneho opravného prostriedku uznesenia, ktorými bolo vznesené obvinenie páchateľom za korupciu,“ podotkol.Hrivnák v minulosti čelil disciplinárnemu stíhaniu, ktoré voči nemu viedol Kováčika. V roku 2010 kandidoval na post generálneho prokurátora a ozval sa aj pri kauze prokurátora Vasiľa Špirka. „Nadobudol som dojem, že ste človek, čo sa vie v nejakej fáze ozvať,“ povedal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) a opýtal sa Hrivnáka, prečo sa k nemu nepripojili aj ostatní prokurátori špeciálnej prokurátori vrátane kandidátov za generálneho prokurátora Maroša Žilinku, Jána Šantu a Tomáša Honza.„Ja ako jediný som nemal riadiacu funkciu, to znamená, že ak oni mali nejaké riadiace funkcie, nechcem to nejak jednoznačne naznačiť, ale možno boli spokojní s tým, že mali tú funkciu...možno pristupovali k tomu tak, že fajn, som spokojný, nepokazím si to. Ja som ich nežiadal, aby sa pripojili, aby sme urobili nejaký prevrat a dali jasne najavo s čím nesúhlasíme,“ odpovedal Hrivnák.Kandidát na generálneho prokurátora pripomenul aj moment, keď bývalý šéf etickej komisie prokurátorov Jozef Sedlák poslal každému prokurátorovi e-mail, aby sa zjednotili a pridali sa k jeho výzve na odstúpenie Kováčika z funkcie.„On sa vzdal funkcie, a to len pre to, že nikto sa mu k tejto výzve nepripojil. Je to smutné, že takmer tisíc prokurátorov je spokojných so stavom, ktorý už, dnes vieme, bol prehnitý,“ uviedol Hrivnák. Na otázku, prečo sa nepripojil k výzve, povedal, že mal už pripravenú odpoveď, ale z časových dôvodov ju nestihol poslať skôr ako Sedlák odstúpil z funkcie.Sudca Najvyššieho súdu SRna úvod svojho vystúpenie uviedol, že je zrejmé, že prokuratúra sa nachádza v kríze a potrebuje krízového manažéra. Ako doplnil, jeho vyjadrenie súvisí s akciami Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Božie mlyny a Očistec.Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) sa Klimenta opýtala, prečo sa prokurátora dostala do krízy, či ide o zlyhanie systému alebo jednotlivcov.„Prokuratúra je v kríze z toho dôvodu, že sa vytvorili akési paralelné štruktúry, zamerané na kupovanie spravodlivosti. Tie posledné akcie dokazujú, že do tohto systému boli zapojené aj štruktúry zodpovedné za výkon súdnej moci a trestnú politiku a prokuratúra tieto štruktúry dlhodobo tolerovala,“ uviedol Kliment.Ako dodal, zrejme nastal problém v tom, že tieto toxické subjekty infiltrovali významne postavených funkcionárov prokuratúry. „Na prvý pohľad sa zda, že zlyhali len títo funkcionári, ale zlyhali v podstate všetci, pretože to má morálny dopad na celý systém, pretože sa neozvali tí, ktorí sa mali ozvať‚“ doplnil.