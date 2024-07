Ústavný súd ignoruje porušenie rokovacieho poriadku Ficovou vládou. Via Iuris upozorňuje na vážne následky pre legislatívny proces

Viac ako polovicu zákonov schvaľujú skrátene

Národná rada postupovala v rozpore so zákonom

23.7.2024 (SITA.sk) - Národná rada Slovenskej republiky pri prijímaní novely Trestného zákona porušila zákon o rokovacom poriadku, napriek tomu podľa Ústavného súdu SR nie je toto konkrétne porušenie zákona protiústavné. Poukazuje na to mimovládna organizácia Via Iuris venujúca sa právu a spravodlivosti.„Ústavný súd tak de facto povedal, že pokiaľ prebehne v parlamente dostatočne dlhá diskusia, potom môžu ísť pokojne aj všetky zákony v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie a pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní. A to je veľmi formálny a pre demokraciu nebezpečný pohľad na prijímanie zákonov,“ upozornila v utorok mimovládka na sociálnej sieti.Dopadom rozhodnutia ústavného súdu tak bude podľa nej stav, že za porušenia legislatívneho procesu sa budú považovať len ozaj výnimočné excesy – napríklad ak koalícia úplne zabráni opozícii diskutovať.„Iné prešľapy voči legislatívnemu procesu, ktorých sa koalícia dopúšťa stále častejšie, keď už viac ako polovicu zákonov pretláča v skrátenom legislatívnom konaní, ústavný súd nepovažuje za protiústavné. Týmto rozhodnutím vlastne ústavní sudcovia koalícii posvätili brutálne prznenie legislatívneho procesu, čo bude mať fatálne dôsledky na prijímanie zákonov nielen v tomto volebnom období,“ obáva sa Via Iuris.Najväčšia zmena trestných zákonov bola schválená v skrátenom legislatívnom procese . Ani ústavní sudcovia nevideli dostatočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie pri takto závažnej zmene trestnej legislatívy. Ako sa uvádza v rozhodnutí Ústavného súdu SR, Národná rada SR postupovala v rozpore so zákonom.„Argumentácia vlády uvedená v návrhu na skrátené legislatívne konanie čiastočne, tak ako je už uvedené, poskytuje odôvodnenie pre navrhované zmeny trestnoprávnych kódexov, avšak tieto dôvody podľa ústavného súdu nie sú dostatočné na to, aby bolo možné racionálne dospieť k záveru, že bolo nevyhnutné tieto zmeny prijať urýchlene v skrátenom legislatívnom konaní,“ píše sa v rozhodnutí Ústavného súdu SR.Diskusia, ktorá k novele prebehla v parlamente, však podľa Via Iuris nikdy nemôže nahradiť riadne medzirezortné pripomienkové konanie.