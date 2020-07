Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justície

Meritórne rozhodnutie

Prípad europoslankyne Lexmann

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ústavný súd Slovenskej republiky nebude môcť podnety z procesných dôvodov zamietnuť. Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a docieliť tak, aby súd musel prijať meritórne rozhodnutie. Pre agentúru SITA to potvrdila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková Za ľudí ).„Ak je akýkoľvek návrh na riešenie pre plénum ústavného súdu, tak záverom nemôže byť, že sa nenašla väčšina. Buď sa tomu návrhu vyhovuje alebo nevyhovuje. Jednoducho budeme mať meritórne rozhodnutie. Tak, ako ho očakáva každý, kto sa obráti na súd,“ uviedla ministerka.Kolíková tiež povedala, že k novele nemali výhrady ani vrcholní predstavitelia slovenskej justície. Samotný ústavný súd víta akékoľvek legislatívne zmeny, ktoré by prispeli ku kultivácii jeho konania a rozhodovania, no odmietol sa ďalej vyjadrovať k legislatívnym zámerom vlády.Ministerka zároveň potvrdila, že jedným z cieľov novely je aj to, aby sa predišlo situácii, ktorá nastala v takzvanej kauze Lexmann v roku 2019.Europoslankyňa Miriam Lexmann KDH ) dala po voľbách do Európskeho parlamentu podnet na ústavný súd, či volebná komisia správne určila, kto z novozvolených europoslancov bude musieť na svoj mandát počkať, kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z únie. Ústavný súd sťažnosť zamietol práve z procesných dôvodov.Pripravovanú reformu justície by mala ministerka Kolíková predstaviť tento týždeň. Mala by sa týkať reformy zloženia súdnej rady a ústavného súdu, previerok majetkových pomerov sudcov a ich spôsobilosti, zavedeniu vekového stropu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a ústavného súdu a úprava statusu sudcov všeobecných súdov, zriadenie najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal vyvodzovať zodpovednosť pre sudcov a všetky právnické profesie a už spomínanú zmenu pravidiel konania pred ústavným súdom.