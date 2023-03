Ústavný súd odmietol Kováčikovu sťažnosť, stíhaný je aj vo veci úplatku od podnikateľa blízkeho SIS

Návrh na odklad

Čelil viacerým obvineniam

28.3.2023 (SITA.sk) - Ústavný súd SR odmietol sťažnosť odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika proti postupu a rozsudku Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 a proti postupu a rozsudku Najvyššieho súdu SR z 24. mája 2022.Vyplýva to z uznesenia zverejneného na internetovej stránke súdu. Zároveň súd oznámil, že návrhu na odklad vykonateľnosti rozhodnutí súdov v prípade Kováčika nevyhovuje. Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z prijatia úplatku 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa.Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.Kováčik je tiež stíhaný vo veci prijatia úplatku od podnikateľa blízkeho Slovenskej informačnej službe Petra K.