Ústavný súd potvrdil rozhodnutie o pokute pre poslankyňu Štasselovú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil pokutu takmer 1500 eur pre miestnu poslankyňu bratislavského Ružinova Luciu Štasselovú. Pokutu vo výške trojmesačného platu poslanca jej schválilo miestne zastupiteľstvo vlani v januári pre nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie majetkového priznania, a to so všetkými potrebnými náležitosťami.uviedla pre TASR Martina Ferencová, riaditeľka tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR.Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že nenašiel ústavne relevantný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia miestneho poslaneckého zboru.uvádza ÚS SR. Proti jeho rozhodnutiu nebolo možné podať opravný prostriedok. Lucia Štasselová, v súčasnosti zástupkyňa primátora Bratislavy a zároveň miestna poslankyňa v Ružinove, na otázky TASR nereagovala.Podať včas kompletné majetkové priznanie je povinnosťou každého poslanca. V minulosti sa uzatvorené obálky poslancov na ružinovskom miestnom úrade neotvárali, po schválení nových pravidiel sa v súčasnosti obálky otvárajú a prísne sa kontroluje, či poslanci priznania podávajú načas a so všetkými prílohami. Poslankyňa si bola od začiatku porušenia zákona vedomá.povedala v minulosti Štasselová s tým, že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude. Nakoniec sa predsa len rozhodla odvolať a vec sa dostala na ÚS SR. Ten rozhodoval na neverejnom zasadnutí príslušného senátu na základe listinných dôkazov.