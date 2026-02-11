|
|
Streda 11.2.2026
|
Meniny má Dezider
11. februára 2026
Ústavný súd pozastavil účinnosť novely Trestného zákona o kajúcnikoch, Žilinka hovorí o zásadnom kroku
Pozastavenie účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb,
11.2.2026 (SITA.sk) - Pozastavenie účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb, Ústavným súdom (ÚS) SR považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za zásadné.
Ako napísal na sociálnej sieti, pozastavenie účinnosti zamedzí možným negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu. Zároveň tiež zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.
Ústavný súd prijal na ďalšie konanie podnety týkajúce sa poslednej novely Trestného zákona z decembra minulého roka. Ako vyplýva z rozhodnutia ÚS SR, v celom rozsahu prijal na ďalšie konanie podnety od skupiny 51 poslancov parlamentu, generálneho prokurátora Maroša Žilinku, a tiež od Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.
Všetky ich spojil do spoločného konania. Pozastavil tiež účinnosť článku týkajúceho sa takzvaných kajúcnikov. Podľa novely „za dôkaz získaný prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu, ktorý sa nesmie v konaní použiť podľa odseku 5, sa považuje aj dôkaz získaný od osoby, ktorej bol poskytnutý benefit a ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti“.
V ďalších častiach návrhu na pozastavenie účinnosti ÚS SR nevyhovel. „Výrok 1 tohto uznesenia nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky. Podľa zákona o ústavnom súde pripájajú k tomuto rozhodnutiu odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, ktoré sa týkajú výroku a odôvodnenia rozhodnutia,“ píše sa v rozhodnutí ústavného súdu.
Novela nadobudla účinnosť v sobotu 27. decembra 2025. Poslanci parlamentu schválili predmetné zmeny v prvej polovici decembra, prezident ju zakrátko podpísal. Novelizácia okrem iného zavádza princíp „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach, ale tiež obmedzuje využívanie výpovedí kajúcnikov v trestných konaniach. Zaviedla tiež nové trestné činy, a to popieranie povojnového usporiadania aj ovplyvňovanie volieb prostredníctvom podpory zo zahraničia.
Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, hlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Podľa novelizácia by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd pozastavil účinnosť novely Trestného zákona o kajúcnikoch, Žilinka hovorí o zásadnom kroku © SITA Všetky práva vyhradené.
