Ústavný súd rozhodol o Matovičovom prorodinnom balíčku, prezidentka hovorí o mantineli pre vládnucu väčšinu (video)

aktualizované 13. decembra 2022, 15:24



Hlava štátu v podaní uviedla, že prijatý takzvaný prorodinný balíček je protiústavný z troch dôvodov. Celý zákon bol podľa nej prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. Obsahom zákona sa podľa prezidentky porušili ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.



Prezidentka Čaputová zároveň upozornila, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. Podľa nej je to diskriminačné a trestá dieťa za to, že si jeho rodič neplní povinnosti.





13.12.2022 (Webnoviny.sk) -Časti zákona o financovaní voľného času dieťaťa, známeho aj ako „prorodinný balíček", nie sú v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom Ústavný súd SR . Podnet na posúdenie ústavnosti zákona na súd zaslala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Zohľadňujúc predovšetkým charakter napadnutej právnej úpravy, teda systémovú zmenu podpory rodín s deťmi s nezanedbateľným vplyvom na štátny rozpočet, respektíve na rozpočty do budúcnosti a v dôsledku toho aj na dlhodobú udržateľnosť verejných financií SR v spojení s nejasnosťami o jej prefinancovaní v čase mimoriadnych hospodárskych okolností a nejasných vyhliadok do budúcnosti nekoncepčne zaťažujúcu samosprávy a z toho vyplývajúce riziko na plnení ich úloh dospel ústavný súd k záveru, že v procese prijímania napadnutej právnej úpravy bolo s ohľadom na článok 55 ústavy za účelom ochrany ústavnej hodnoty dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a s tým súvisiacej transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov oboznámiť poslancov, hoc aj v minimálnej miere, s relevantnými konkrétnymi zisteniami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, " uviedol predseda ústavného súdu Ivan Fiačan . Doplnil, že poslanci sa mali oboznámiť aj s výhradami samospráv ako dotknutých subjektov.Ustanovenia, ktoré boli vyhlásené za protiústavné v dôsledku neústavnosti legislatívneho procesu podľa Fiačana nenadobudnú účinnosť.„Napadnutý zákon sa uvedie do súladu s ústavou jedine opätovným prerokovaním v Národnej rade SR , a to pri zohľadnení nedostatkov identifikovaných v odôvodnení tohto nálezu," vysvetli Fiačan.Doplnil, že k danému nálezu pripojili odlišné stanoviská sudcovia Rober Šorl a Peter Straka. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok," dodal Fiačan.Rozhodnutie Ústavného súdu SR bude podľa prezidentky Zuzany Čaputovej v budúcnosti ústavným mantinelom pre vládnucu väčšinu, ak by chcela zneužiť skrátené legislatívne konanie. Reakciu prezidentky SR poskytol v tlačovej správe jej hovorca Martin Strižinec.„Dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR v konaní, ktoré začalo na môj návrh, je dôležitým príspevkom k posilneniu právneho štátu, a to predovšetkým v zmysle ochrany ústavných princípov legislatívneho procesu," uviedla. Prezidentka si váži, že ÚS SR sa do veľkej miery stotožnil s jej argumentáciou.