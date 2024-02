Ústavný súd sa ohradil voči výrokom Fica. S nikým nekomunikujeme, odkazujú sudcovia

Viaceré bezprecedentné vyjadrenia

Uvážený spôsob komunikácie

19.2.2024 (SITA.sk) - Ústavný súd SR v pondelok vo svojom stanovisku jednoznačne odmietol, že by s niekým komunikoval mimo zákonných procesných postupov.Reagoval tým na výroky premiéra Roberta Fica Smer-SD ) o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová vraj zavádza verejnosť tvrdením, že v posledných dňoch neexistovala čulá komunikácia medzi prezidentskou kanceláriou a ústavným súdom.„Ústavný súd ubezpečuje všetkých, že o veciach, o ktorých sa na ústavnom súde koná, alebo o veciach, ktoré na ústavný súd budú ešte len podané, nekomunikuje mimo zákonných procesných postupov s nikým. Ústavný súd sa nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj komunikáciou svojich rozhodnutí a postupov snaží vštepovať všetkým adresátom rozhodnutí dôveru v inštitúcie a v ich rozhodovanie, a to isté očakáva aj od ostatných orgánov verejnej moci alebo osôb, ktoré formujú verejnú mienku," uviedol Ústavný súd SR.V stanovisku sa ďalej píše, že ústavný súd v poslednom období zaznamenal viaceré bezprecedentné vyjadrenia predstaviteľov verejnej moci, ktorými je bez akéhokoľvek reálneho základu spochybňovaná nezávislosť a nestrannosť ústavného súdu a jeho sudcov.Prízvukuje, že nezávislosť ústavného súdnictva je hodnota, z ktorej ústavný súd súčasne čerpá svoju legitimitu nielen smerom k iným ústavným orgánom, ale aj k adresátom právnych noriem vo všeobecnosti.„Ústavný súd si uvedomuje, že moderný diskurz v politike legitimizuje mnohotvárne nástroje, ktorými sa dokážu realizovať jej ciele. Súčasne však všetkých aktérov politického priestoru nástojčivo žiada, aby s verejnosťou komunikovali takým uvážlivým spôsobom, ktorý nebude bez dôvodu vystavovať neprimeraným rizikám jeho systémovú inštitucionálnu nezávislosť ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti a nebude ho nenáležite vťahovať do otvoreného politického súboja," píše sa v stanovisku.