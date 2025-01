Ústavný súd skonštatoval porušenie práv unesenej študentky Sone, Generálna prokuratúra jej musí zaplatiť odškodné

20.1.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd SR skonštatoval porušenie základného práva na inú právnu ochranu v prípade študentky Sone, ktorý bola v roku 2023 obeťou únosu . Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk , poškodenej súd priznal odškodné vo výške 2 000 eur aj náhradu trov, ktoré jej musí zaplatiť Generálna prokuratúra SR Ústavný súd totiž rozhodol, že Krajská prokuratúra v Bratislave svoje pôvodné rozhodnutie o zastavení stíhania obvineného Iva P. pre údajnú nepríčetnosť poriadne nezdôvodnila. Právny zástupca Sone pritom požadoval kontrolný znalecký posudok Iva P. S jeho námietkami sa však nevyrovnala ani generálna prokuratúra."Z napadnutého uznesenia nie je zrejmé, na základe akej úvahy bol vyvodený jednoznačný právny záver o tom, že obvinený bol pri páchaní trestnej činnosti nepríčetný. Krajská prokuratúra vôbec nedala presvedčivú odpoveď na legitímnu požiadavku sťažovateľky vysvetliť, ako bolo možné, že obvinený tak sofistikovane a premyslene spáchal trestný čin, pričom všetky ostatné dôkazy nasvedčujú, že nemohlo ísť o nepríčetnú osobu," citujú Aktuality.sk rozhodnutie ústavného súdu.Právny zástupca študentky Ondrej Urban rozhodnutie ústavného súdu privítal s tým, že teraz je podľa neho na ťahu generálna prokuratúra. "Mala by sa s tým jasným a presvedčivým spôsobom vysporiadať, a to jednoznačne tak, že nechá vykonať ďalšie znalecké posudky," povedal pre Aktuality Urban.Portál zároveň pripomenul, že Mestský súd Bratislava I v tomto prípade schválil návrh na obnovu konania aj návrh na väzobné stíhanie bývalého záchranára. Prípad sa teda môže vrátiť do štádia vyšetrovania.