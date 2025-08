Ústavný súd SR začal konať v súvislosti so zmareným referendom zo strany prezidenta Pellegriniho

Ústavná sťažnosť na prezidenta

Na vyhlásenie neboli splnené podmienky

Jedmomyseľné schvaľovanie sankcií

5.8.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd SR začal konať v súvislosti so zmareným referendom. Informovalo o tom Slovenské hnutie obrody (SHO) . Ako hnutie spresnilo, ústavná sťažnosť sa týka rozhodnutia zo 4. júna, kedy prezident Peter Pellegrini informoval o svojom rozhodnutí nevyhlásiť referendum s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?Hnutie informovalo, že vec bola pridelená sudcovi spravodajcovi Ladislavovi Duditšovi . „Ústavný súd SR nás zároveň informoval, že zloženie senátu príslušného na rozhodovanie v tejto veci je možno zistiť z obsahu rozvrhu práce zverejneného na webovom sídle Ústavného súdu SR,“ uzavrelo SHO. SHO podalo 31. júla ústavnú sťažnosť na prezidenta Petra Pellegriniho vo veci zmareného referenda o neuplatňovaní sankcií voči Rusku.„Sme presvedčení, že Pellegrini svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum v danej veci porušil zákony aj Ústavu SR, a teda nezákonne zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov SR, ktorí petíciu za vyhlásenie referenda podpísali. Realizovaním ústavnej sťažnosti na prezidenta Pellegriniho sme splnili náš sľub, ktorý sme dali, že využijeme všetky právne kroky, aby príslušný súdny orgán konštatoval, že prezident Slovenskej republiky opäť porušil zákony a Ústavu SR,“ uviedlo hnutie.Prezident svoje rozhodnutie nevyhlásiť referendum zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky.Po preštudovaní návrhu od SHO prišiel k záveru, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke sú podľa prezidenta tri zásadné nejasnosti. Prvou je podľa Pellegriniho to, čo sa myslí pod pojmom Slovenská republika.„Ide len o štátne orgány, alebo ide aj o celý podnikateľský sektor, respektíve každého jedného občana, ide aj o slovenské obce, mestá, vyššie územné celky?“ spýtala sa hlava štátu.Druhou nejasnosťou je podľa prezidenta pojem Ruská federácia. Tu sa pýta, či ide len o štátne orgány Ruska alebo všetkých jeho občanov. Pellegrini sa tiež pýta, kto a na základe čoho dokáže stanoviť, ktoré sankcie škodia Slovensku.Prezident takisto pripomenul, že sankcie voči Rusku sa v rámci Európskej únie schvaľujú jednomyseľne rozhodnutím všetkých krajín, pričom Slovensko na samitoch zastupuje predseda vlády. Pellegrini súčasne upozornil aj na to, že podpisy mohli byť vytvorené umelou inteligenciou.