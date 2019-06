Ústavný súd SR zamietol podanie KDH voči výsledku eurovolieb

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 26. júna (TASR) - Ústavný súd SR zamietol návrh, ktorým KDH napadlo výsledok májových volieb do Európskeho parlamentu. Informoval o tom Tomáš Senaj z tlačového odboru Kancelárie Ústavného súdu SR.uvádza súd. K rozhodnutiu dal predseda súdu Ivan Fiačan odlišné stanovisko.KDH považuje za nespravodlivé, že v eurovoľbách skončilo lepšie ako SaS, a predsa nemá priamo dva mandáty, kým SaS áno. KDH má na jeden čakať, kým nastane brexit.Mandáty sa udeľovali podľa novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú v januári schválil parlament. Tá hovorí, že jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa neujme mandátu až do termínu brexitu."Čierny Peter" pripadol Miriam Lexmann, kandidátke KDH. Hnutie to považuje za nespravodlivé, keďže SaS (9,62 percenta) dosiahla horší výsledok a napriek tomu dostala dva mandáty. KDH získalo 9,69 percenta hlasov.Slovensku má po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel. Podľa novely by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.