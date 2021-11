Ústavný súd v Nemecku sa postavil na stranu vlády a zamietol sťažnosti proti pandemickým reštrikciám

Oveľa viac infikovaných

Zaočkovaných je stále málo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký ústavný súd v utorok zamietol sťažnosti proti legislatíve prijatej v skoršej časti tohto roka v snahe spomaliť šírenie koronavírusu. Súd konštatoval, že najkontroverznejšie opatrenia obsiahnuté vo federálnej legislatíve o „núdzovej brzde“, ktoré platili od apríla do konca júna, boli v súlade s ústavou.Patril k nim zákaz vychádzania od 22:00 do 5:00 a zatvorenie škôl v oblastiach s vysokou mierou nákazy. Cieľom legislatívy bolo ukončiť nesúrodosť opatrení, ktorá často charakterizovala reakciu na pandémiu v 16 spolkových krajinách Nemecka.Najľudnatejší členský štát Európskej únie v posledných týždňoch čelí prudkému nárastu nových infekcií, osobitne na východe a juhu krajiny, pričom tamojšie nemocnice už prevážajú pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť do iných častí Nemecka.Počty sú oveľa vyššie ako na začiatku roka, hoci v súčasnosti je proti koronavírusu zaočkovaných oveľa viac obyvateľov ako vtedy.Sedemdňová incidencia sa síce v utorok po viac ako troch týždňoch znížila, so 452,2 novými prípadmi na 100-tisíc obyvateľov však iba tesne zaostala za pondelkovým rekordom 452,4 prípadu.Inštitút Roberta Kocha, ktorý pôsobí ako národné centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, informoval, že za uplynulých 24 hodín v krajine potvrdili 45 753 nových prípadov nákazy koronavírusom. Na ochorenie COVID-19 v Nemecku zomrelo ďalších 388 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie v krajine stúpol na 101 344.V 83-miliónovom Nemecku je v súčasnosti proti koronavírusu plne zaočkovaných najmenej 68,4 percenta obyvateľov, čo je pod minimálnou hranicou 75 percent, s ktorou počíta vláda.