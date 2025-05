Ústavný súd v Taliansku rozhodol v prospech matiek v pároch rovnakého pohlavia

Tradičné hodnoty

Rodné listy

31.5.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd v Taliansku rozhodol, že ženy v pároch rovnakého pohlavia, ktoré sa stanú matkami prostredníctvom umelého oplodnenia, majú právo byť uznané v rodnom liste dieťaťa aj v prípade, že nie sú biologickými rodičmi.Opozičné strany označili verdikt za „historický“, zvlášť v krajine, kde vládne premiérka Giorgia Meloniová , ktorá sa prezentuje ako „kresťanská matka“ a obhajuje tradičné rodinné hodnoty.Nebiologické matky doteraz riskovali stratu prístupu k svojim deťom, ak by ich partnerka zomrela alebo by sa vzťah rozpadol, a tiež trpeli každodenným stresom pri bežných starostiach, ako napríklad nemožnosť vziať svoje dieťa k lekárovi bez súhlasu druhého rodiča.Ústavný súd v Ríme označil za diskriminačné, ak nie sú obe matky uznané v rodnom liste, čím toto rozhodnutie „fakticky nadobúda silu zákona“, uviedol právnik Michele Giarratano.„Som šťastná, že už nikto nebude môcť spochybniť, že náš syn je naozaj náš syn,“ povedala Chiara Soldatiniová, ktorá sa s rodinou presťahovala do Španielska po tom, čo v Taliansku pocítila ohrozenie svojich práv.Hoci civilné zväzky sú v Taliansku legálne od roku 2016, páry rovnakého pohlavia nemajú prístup k asistovanej reprodukcii a zákon neriešil deti počaté v zahraničí, ktoré sa narodili v Taliansku.V ostatných rokoch niektorí starostovia zapisovali do rodných listov aj nebiologických rodičov, no v roku 2023 minister vnútra nariadil zastaviť prepisovanie rodných listov detí narodených v zahraničí prostredníctvom náhradného materstva.Súd však rozhodol, že odmietnutie uznať ženy, ktoré preberajú rodičovskú zodpovednosť za dieťa svojej partnerky, „nezaručuje najlepší záujem dieťaťa“ a porušuje viaceré články ústavy.