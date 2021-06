Ústavný súd zrušil uznesenie najvyššieho súdu, ktorým potvrdil väzbu pre exprokurátora Kováčika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Senát Ústavného súdu SR (ÚS SR) na neverejnom zasadnutí senátu 22. júna 2021 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR (NS SR) z 10. novembra 2020, ktorým potvrdili väzbu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika Ústavný súd zároveň vec vrátil najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie. NS SR je tiež povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 680,65 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. ÚS SR o tom informoval v tlačovej správe, ktorú poskytol Tomáš Senaj z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného súdu.„Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Tost 44/2020 z 10. novembra 2020 bolo porušené základné právo sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 1, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ uviedol ústavný súd v rozhodnutí.Dušan Kováčik je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov , ako aj so skupinou okolo Norberta B. a obvinených policajných funkcionárov.