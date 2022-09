Ústavný zákon podľa Fica neprejde, lebo koalícia sa bojí a „prezident Rizman“ predčasné voľby tiež nechce (video)

Mikulec vytvoril rekord

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ústavný zákon, ktorý by vytvoril možnosť na predčasné parlamentné voľby, neprejde, lebo koalícia sa bojí a chce sa udržať pri moci. Smer-SD však novelizáciu v prvom čítaní podporí a rovnako bude konať i pri ďalších čítaniach. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Referendum za predčasné voľby bolo podľa neho už dvakrát zmarené a "prezident Rizman" predčasné voľby tiež nechce. Narážal na to, že svetové média si pri včerajšom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. pomýlili prezidentku Zuzanu Čaputovú s jej partnerom Jurajom Rizmanom. Podľa Fica je to normálne, keď je za prezidenta zvolený niekto neznámy.Iniciáciu schôdze na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) označil za správnu. Spôsob hlasovania za jeho odvolanie považuje Fico za príznak vládnej krízy. Sám si nespomína na situáciu, keď by za odvolanie ministra hlasovalo viac ľudí, ako proti jeho odvolaniu.Pri hlasovaní 58 poslancov hlasovalo za vyslovenie nedôvery a iba 48 bolo proti. Mikulec podľa neho vytvoril rekord a mal by odstúpiť. Doplnil, že minister vnútra je napojený na korupciu a rodinkárstvo. Avizoval tiež, že v prípade, ak sa dozvedia o ďalšej Mikulcovej nekalej činnosti, prídu s návrhom na jeho odvolanie opäť.Fico opätovne pozval na stretnutie pred prezidentským palácom. Potvrdil, že na stretnutí vystúpia zástupcovia miest a obcí, Jednoty dôchodcov Slovenska , odborári, ale očakáva aj zástupcu kultúrnej obce, politológa či historika. Na stretnutí bude poskytnutý priestor pre všetky politické strany, aby sa mohli vyjadriť k politickej situácii, prezidentke či referendu.Podľa Fica ešte nie je čas vytvárať vlády, ale je potrebné spájať sa, bez ohľadu na politickú orientáciu. Chcú demokratické riešenie vládnej krízy, a tým sú podľa nich jedine predčasné parlamentné voľby, nechcú riešenie cez ulicu.