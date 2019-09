Ústavu podľa A. Danka nie je potrebné meniť

Predseda parlamentu Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ústavu Slovenskej republiky podľa predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) nie je potrebné meniť. Ako uviedol, nemala by sa meniť na požiadanie kohokoľvek a na realizovanie nejakej politickej témy. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 pri príležitosti nedeľného Dňa ústavy SR.Danko poukázal na to, že ústava ako základný zákon štátu je komplexným, vyváženým zákonom, aj keď v jej histórii nastali zmenypoznamenal Danko. Poukázal na to, že Slovensko nemá históriu ako iné štáty a ako mladý štát sa učíme mnoho vecí, napríklad aj ctiť si štátne symboly.V diskusnej relácii sa Danko dotkol aj témy, aby sa do ústavy presadila možnosť adoptovať si deti len pre heterosexuálne páry.povedal v RTVS s tým, že maloleté dieťa je ovplyvňované výchovou dvoch mužov alebo dvoch žien. Poznamenal, že každé maloleté dieťa má právo na zdravý vývoj.Pri téme voľby ústavných sudcov predseda parlamentu uviedol, že Ústavný súd nie je funkčný už niekoľko rokov. Poznamenal, že bývalý prezident Andrej Kiska, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová si robia svojvoľný výklad pri menovaní ústavných sudcov. Ako doplnil, Národná rada SR si podľa neho v tejto súvislosti plní všetky svoje povinnosti.Danko sa v diskusnej relácii RTVS vyjadril aj k stožiaru s vlajkou, ktorú počas nedele vztýčil pred budovou parlamentu. Poukázal na to, že ho mrzí kritika verejnosti a neočakával, že to v ľuďoch vzbudí takú emóciu. Verí však, že keď ľudia uvidia veľkú vlajku na hradnom kopci, zmenia svoj názor.V súvislosti so situáciou na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predseda parlamentu uviedol, žePodľa neho sa musia vyšetriť závažné tvrdenia, je potrebné identifikovať, kto vraždil, kto vraždu objednal, ale strániť sa aj ľudí, ktorí tieto skutky využívajú ku svojej kariére. Zároveň je presvedčený, že prepojenosť tretieho sektora a niektorých médií je taká obrovská, že to ide aj na úkor samotnej podstaty vyšetrenia.