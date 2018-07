Uštekaná sobota – BORIEŠOK ROKA 2018

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. apríla 2018 (WBN/PR) - Pre všetkých milovníkov štvornohých maznáčikov je tu uštekaná sobota, ktorej vyvrcholením bude súťaž o najmilšieho psíka - Boriešok roka 2018. Pri príležitosti blížiaceho sa medzinárodného veterinárneho dňa sa v sobotu 28.4. máte na čo tešiť!TOP 10 borieškov, ktorých získalo najviac priazne na Facebooku , bude súťažiť o ocenenie absolútny Boriešok roka 2018 priamo v sobotu 28.4.2018 v Bory Mall . Víťazom sa stane Boriešok s najväčším počtom hlasov pri fotografiách, ktoré budú vystavené v rámci podujatia.Od 12:00 do 18:00 uvidíte profi agility ukážky dogdancing , psíkov pripravených na verejné "objímanie" a fotenie ... Túto terapeutickú činnosť nazývame kanisterapia, pomáha chorým aj zdravým ľuďom. So psíkmi prídu aj členovia Slobody zvierat, ktorí nám porozprávajú zaujímavosti o čípovaní a adopcii psíkov.Počuli ste už o kaviarňach pre psov ? Váš chlpáč si tam pochutí na psej torte, mafínoch, krekroch a iných dobrotách. Porozprávame sa aj o zdravej strave vašich najvernejších priateľov a o domácom "kuchtení". Hafkáči už majú dokonca aj svoj wellness . To je naozaj psí život, ako sa hovorí! :-)Vidíme sa teda v sobotu 28.4. v Bory Mall , vítané sú samozrejme aj vaše psíčky.