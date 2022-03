Ústredný krízový štáb sa zaoberal integráciou ľudí z Ukrajiny, má vzniknúť pracovná skupina

aktualizované 17. marca 19:12



17.3.2022 (Webnoviny.sk) -Témou rokovania Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) bolo vytvorenie špecifickej pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať problematikou dlhodobej integrácie ľudí z Ukrajiny na Slovensku. Informoval o tom minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) po skončení ÚKŠ.Jednotlivé rezorty majú delegovať ľudí, ktorí sa budú touto tématikou zaoberať. Na stretnutí členovia ÚKŠ diskutovali aj o veľkokapacitnom centre v Michalovciach či fungovaní na hraniciach.Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina ) priblížil, že našli zhodu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).Zhodli sa na tom, že ministerstvo dopravy vytypuje konkrétne kľúčové železničné stanice, na ktorých budú koordinátori samosprávy či ZMOSu. Títo ľudia budú mať informácie o tom, že tam smerujú utečenci.Na mieste by mal byť pripravený autobus, ktorý v zmysle hospodárskej mobilizácie odvezie utečencov do ich konečného ubytovania.