Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Hamáčkovi

Jan Hamáček, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové/Praha 20. októbra (TASR) - Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo.Informácie priniesol internetový server Novinky.cz a denník Právo.Ak by sociálni demokrati nemohli presadzovať vo vláde premiéra Andreja Babiša svoj program, môžu vládne pozície opustiť, konštatoval v záverečnom vystúpení Jan Hamáček, ktorý bude pokračovať na čele strany. Podľa jeho slov koalícia s ANO nie je pre ČSSDDenník Právo s odvolaním sa na nemenovaný dobre informovaný zdroj uviedol, že Hamáček vyzval pri tejto príležitosti úspešných komunálnych politikov, aby sa zapojili do práce v programovej rade ČSSD, ktorú chce vedenie strany zriadiť. Malo by sa tak do volebného zjazdu ČSSD, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch 1.-2. marca 2019.Hamáček, ktorý sa poďakoval za veľkú podporu, konštatoval, že je potrebmé ukončiť diskusiu o samotnej ČSSD.cituje slová niekdajšieho predsedu českej poslaneckej snemovne server Novinky.cz.