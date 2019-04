Usykov debut v superťažkej váhe sa uskutoční 25. mája

Ukrajinský boxer Olexander Usyk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. apríla (TASR) - Ukrajinský profesionálny boxer Oleksandr Usyk absolvuje debut v superťažkej hmotnostnej kategórii 25. mája, keď sa v Oxon Hill v Marylande stretne s francúzskym veteránom Carlosom Takamom.Tridsaťdvaročný Usyk je bývalý nesporný šampión ťažkej váhy (do 90,72 kg), kde vlastnil opasky organizácií WBA, WBC, IBF aj WBO. Stihol to v šestnástich profesionálnych zápasoch, v ktorých má stopercentnú bilanciu 16-0 s dvanástimi KO. Všetky štyri tituly obhájil v novembri, po triumfe nad Britom Tonym Bellewom sa rozhodol pre posun do najsledovanejšej divízie.," povedal Ukrajinec pre portál badlefthook.com.O šesť rokov starší Takam má na konte 36 víťazstiev (28 KO), päť prehier a remízu. V decembri zdolal Nemca Senada Gashiho.