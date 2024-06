Útočník Dallasu Stars Logan Stankoven má na Slovensku fanúšikov, jeho korene siahajú na Liptov

Matej oslovil Logana cez sociálnu sieť

Históriu svojej rodiny pozná

2.6.2024 (SITA.sk) - Útočník tímu zámorskej NHL Dallas Stars Logan Stankoven na Slovensku nikdy nebol. Neovláda jazyk a z Európy nikdy nestretol žiadneho zo svojich príbuzných.Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý sa narodil v Kamloops v Britskej Kolumbii, má však v Európe nielen svoj vlastný fanklub, ale aj príbuzného, ​​ktorý hrá hokej.Tým príbuzným je Matej Stankoven, 16-ročný mladík, ktorý si pred štyrmi rokmi všimol, že v Kanade hrá hokejista s rovnakým priezviskom, a oslovil ho na sociálnych sieťach.„Matej mi pár rokmi len tak z ničoho nič napísal,“ povedal Logan web pre NHL.com. „Samozrejme, že som zbadal, že máme rovnaké priezvisko. Začali sme si písať. Ešte nevieme, ako presne sme príbuzní, ale je celkom fajn, že tam hrá hokej.“„Viem, že hral na olympijských hrách mládeže, takže to bolo celkom fajn, že mohol reprezentovať Slovensko. Bolo by pre neho skvelé, keby sme hrali v rovnakej lige a raz si spolu zahrali v NHL,“ povedal Stankoven.Logan Stankoven má slovenské korene, pretože rodina jeho starého otca prišla do Kanady z malej dedinky Liptovské Revúce začiatkom 20. storočia.„Môj starý otec sa nenarodil na Slovensku, ale jeho rodina áno. Presťahovali sa do Enderby v Britskej Kolumbii predtým, ako sa narodil. Môj otec mi to povedal, keď som bol mladší. Ale ešte som zo Slovenska nikoho nestretol, ani som tam nebol,“ poznamenal Stankoven, ktorý zažíva prelomovú sezónu.V tíme dallaských hviezd si pripísal prvé štarty v NHL. V základnej časti odohral 24 duelov s bilanciou 6+8. V tohtosezónnom play-off dosiaľ zasiahol do 18 zápasov, pričom strelil tri góly a na ďalších päť prihral.„Logana sledujeme od čias, keď reprezentoval Kanadu na mládežníckej úrovni a hral v Kamloops. Teraz, keď hrá za Dallas, je pre nás oveľa jednoduchšie sledovať jeho zápasy,“ povedal Matej Stankoven pre NHL.com.