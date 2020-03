Útočník Realu Madrid Jovič nedodržal povinnú karanténu, podľa srbských zákonov mu hrozí väzenie

Jovič nedodržal povinnú karanténu

Hrozí mu väzenie

19.3.2020 - Srbské štátne orgány vyšetrujú futbalistu Realu Madrid Luku Joviča, ktorý po návrate do vlasti nedodržal povinnú karanténu zavedenú ako opatrenie proti šíriacemu sa koronavírusu.Srbská vláda stanovila pre občanov vracajúcich sa zo zahraničia až 28-dňovú izoláciu, no Jovič sa tváril, akoby sa ho táto povinnosť netýkala, keďže ho videli v uliciach Belehradu na narodeninovej oslave svojej priateľky.Okrem povinnej karantény zavedenej Srbskom Jovič porušil aj nariadenie, podľa ktorého mali zostať doma všetci hráči a zamestnanci Realu Madrid.V španielskom klube sa minulý týždeň vyskytol prvý prípad nákazy ochorením COVID-19, a to u basketbalistu Treya Thompkinsa, ktorý niekoľko dní predtým dokonca zaberal v posilňovni spoločne s Jovičom."Naši futbalisti v zahraničí sú veľmi dobre platení a ľuďom dávajú zlý príklad. Jovič úplne ignoroval domácu karanténu a vrátil sa do Srbska," nahnevane vyhlásila srbská premiérka Ana Brnabičová.Podľa srbských zákonov môžu občanov za ignorovanie izolácie a karantény odsúdiť na trest odňatia slobody od jedného do dvanástich rokov."Skutočnosť, že sú to športovci a sú bohatí, nezabráni v tom, že budú potrestaní. Buď budú dodržiavať zákony alebo pôjdu do väzenia," poznamenal minister vnútra Nebojsa Stefanovič.