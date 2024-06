Útočník s kušou zranil srbského policajta strážiaceho izraelské veľvyslanectvo v Belehrade

#BREAKING Terrorist attack in Belgrade (Serbia).

A member of a radical Islamic organization shot a Serbian policeman in the neck with a crossbow during the attack on the Israeli embassy in Belgrade.



The terrorist was shot several times and subdued. #Serbia #Israel pic.twitter.com/tHHeh5nSvh



— Mario ZNA (@MarioBojic) June 29, 2024

29.6.2024 (SITA.sk) - Útočník s kušou zranil srbského policajta, ktorý strážil izraelské veľvyslanectvo v Belehrade. Ako informovalo srbské ministerstvo vnútra, policajt na to reagoval streľbou a útočníka zastrelil.Minister vnútra Ivica Dačić vo vyhlásení uviedol, že útočník vystrelil šíp na policajta a zasiahol ho do krku. Policajt potom podľa neho „použil zbraň v sebaobrane na postrelenie útočníka, ktorý zomrel na následky zranení".Podľa vyhlásenia bol policajt pri prevoze do nemocnice, kde mu šíp chirurgicky odstránia, pri vedomí. Úrady pracujú na zistení identity útočníka. Dačić vysvetlil, že okolnosti a motív útoku s predmetom vyšetrovania.Hovorca izraelského veľvyslanectva uviedol, že v jeho blízkosti „došlo k pokusu o teroristický útok“. Ambasáda je podľa neho zatvorená a nikto z jej zamestnancov neutrpel zranenia.