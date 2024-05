Útočník Tatar už absolvoval tréning so slovenskou reprezentáciou, jeho štart v súboji proti Poliakom je otvorený (video)

Kondícia Tomáša Tatara

Úloha na tohtoročných majstrovstvách

Predposledný prípravný zápas

2.5.2024 (SITA.sk) - Súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na majstrovstvá sveta je už aj skúsený útočník Tomáš Tatar . Tridsaťtriročný krídelník z klubu zámorskej NHL Seattle Kraken sa k tímu tréner Craiga Ramsayho pridal v stredu večer a nechýbal na štvrtkovom tréningu.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , Tatar chce do začiatku svetového šampionátu stmeliť kolektív a vytvoriť z hráčov dobrú partiu. Aktuálne si zvyká na časový posun."Čakal som, že to bude horšie. Nakoniec som sa dobre vyspal, cítim sa fajn. Aj vďaka tejto skutočnosti to bol veľmi pozitívny štart do prípravy,“ uviedol Tatar. Po skončení základnej časti profiligy sa v Seattli udržiaval v kondícii."Hlava a ruky boli v pohode, nohy trošku horšie. Ani dychovo to nebolo ideálne. Po náročnom presune a časovom posune to bude zrejme trvať trošku dlhšie, ale na prvý tréning to bolo v pohode. Ruky a hlava boli základ. Uvidíme, či som definitívne prekonal časový posun. Kritický čas príde vo štvrtok popoludní. Ak to prežijem a budem sa cítiť fajn, v piatok budem pripravený nastúpiť. Porozprávam sa s trénermi a uvidíme, aké bude finálne rozhodnutie,“ pokračoval podľa HockeySlovakia.sk.Tomáš Tatar vo farbách slovenskej reprezentácie štartoval na šiestich MS vrátane strieborných Helsínk 2012. Zatiaľ naposledy hral v Helsinkách 2022, vtedy Slováci vypadli vo štvrťfinále s domácimi Fínmi."Štvrťfinále je cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. V Helsinkách sme hovorili o tom, že chlapci potrebujú trošku dozrieť, nabrať skúsenosti. Dnes je to realita. Som veľmi rád, že sú tu. Tréneri skladajú silný tím, ktorý sa ešte musí dobre zohrať. Som veľmi šťastný, že som doma a môžem byť jeho súčasťou. Všetkých chlapcov vidím veľmi rád,“ poznamenal. Pred každým svetovým šampionátom cíti Tatar rovnaké pocity ako pred premiérou na MS."Vždy je to veľký pocit radosti, keď môžem prísť, obliecť si reprezentačný dres, byť s chlapcami. S niektorými som vyrastal, už sme spolu niečo odohrali. Iní sa vypracovali a prebojovali sa do národného tímu ako mladí hráči. Teším sa, že spolu môžeme tráviť čas. Teraz potrebujeme stmeliť partiu, vytvoriť dobrý kolektív. Pevne verím, že do majstrovstiev sveta to zvládneme,“ zaželal si. Pripojil aj to, v akej úlohe chce byť platný na MS 2024."Ťažko povedať. Nebude to o jednom hráčovi, ani o pár menách, ktoré prídu zo zámoria a budú ťahať všetkých. Kľúčový je celý tím. Každý v ňom musí ťahať za jeden koniec povrazu. Každý sa musí naladiť na to, že bude pracovať pre tím. Do turnaja ostáva ešte pár dní, verím, že na tom stihneme zapracovať," dodal.Slovenskí hokejoví reprezentanti už v piatok absolvujú predposledný prípravný zápas pred MS, v Žiline vyzvú Poliakov. Generálku na svetový šampionát odohrajú zverenci trénera Craiga Ramsayho v utorok 7. mája v Bratislave proti Američanom. Na MS (10.-26. mája) sa slovenskí hráči predstavia v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.