Útočník v Amsterdame bol zrejme osamelý vlk, polícia o ňom nevedela

Mladík vo veku 19 rokov, ktorého úrady uvádzajú pod menom Jawed K., žil na západe Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 3. septembra (TASR) - Mladý afganský štátny príslušník, ktorý v piatok na hlavnej železničnej stanici v Amsterdame pobodal dvoch Američanov, mal síce na pobyt v Nemecku povolenie, nebol však pod dohľadom nemeckej polície. Uviedol to v pondelok holandský spravodajský server DutchNews.nl.Mladík vo veku 19 rokov, ktorého úrady uvádzajú pod menom Jawed K., žil na západe Nemecka. Útok, ktorý spáchal a polícia ho pri ňom postrelila, médiá označujú ako teroristický čin. Podľa DutchNews.nl však počas svojho pobytu v Nemecku polícií nebol známy ako "islamský extrémista" a spôsob jeho života nikdy nepritiahol pozornosť úradov.K zodpovednosti za útok na železničnej stanici v Amsterdame sa doteraz neprihlásila žiadna teroristická organizácia a podľa vyšetrovateľov ide o prípad "osamelého vlka", keď muž konal na vlastnú päsť.Amsterdamská polícia krátko po útoku skontaktovala nemecké úrady. Nemeckí policajti následne urobili prehliadku v dome, kde žil, a v snahe preskúmať, či nemal spojenie s inými radikálnymi osobami alebo skupinami, zhabali jeho počítač a iné elektronické zariadenia.Jawed K. bude v priebehu pondelka vypočúvaný na súde v Amsterdame. V prípade potvrdenia útoku s teroristickým zámerom pôjde o prvý teroristický útok na území Holandska od 2. novembra 2004, keď moslimský extrémista Mohammed Bouyeri zavraždil filmového tvorcu, režiséra a herca Thea van Gogha., upozornil v rozhovore pre denník De Telegraaf expert na terorizmus z univerzity v Leidene Jelle van Buuren.Spresnil, že len ľudia v tesnej blízkosti "osamelých vlkov" si môžu povšimnúť signály, že sa niečo chystá, a musia mať vôľu a ochotu to oznámiť úradom. Podľa Van Buurena veľké teroristické útoky, aké zažili Európania v rokoch 2015 a 2016 za použitia bômb a s desiatkami obetí, sú už "za nami" a v poslednom období dochádza menším incidentom.Dobodaní Američania skončili v nemocnici - majú vážne, ale nie život ohrozujúce zranenia. Americká ambasáda so sídlom v Haagu vyzvala médiá, aby rešpektovali ich nárok na súkromie, a pripomenula, že USA sú v prípade potreby pripravené pomôcť holandským úradom s vyšetrovaním prípadu.