Útočník vo Švajčiarsku zabil dvoch ľudí, motív zatiaľ nie je známy (foto)

Smrteľné strelné poranenie

Neznámy motív

11.12.2023 (SITA.sk) - Dvaja ľudia zomreli a jeden utrpel zranenia pri streľbe, ktorá sa v pondelok ráno odohrala na dvoch miestach v meste Sion na juhu Švajčiarska. Informovala o tom tamojšia polícia. Útočníka, ktorý najprv z miesta činu utiekol, už dolapili.Úrady o 7:15 dostali upozornenie o zranenom človeku na parkovisku v Sione, hlavnom meste kantónu Valais. Našli tam 34-ročnú ženu so smrteľným strelným poranením.O niekoľko minút neskôr prišiel o život 41-ročný muž a 49-ročná žena utrpela zranenia.Polícia následne spustila pátranie po páchateľovi a vyzvala verejnosť, aby jej poskytla informácie o 36-ročnom mužovi podozrivom z útoku.Varovala, že by mohol byť na úteku v miestne registrovanom kabriolete, ozbrojený a nebezpečný, tak by sa k nemu nemali ľudia približovať. Napokon ho chytili pri obci Saint-Léonard.Podľa polície sa zdá, že páchateľ svoje obete poznal. Motív nie je známy.Miestna prokuratúra začala vyšetrovanie vraždy.