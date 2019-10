Útočník z Bayonne sa chcel moslimom pomstiť za požiar Notre-Dame

Na snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bayonne 29. októbra (TASR) - Muž, ktorý v pondelok popoludní pri streľbe pri mešite v juhofrancúzskom meste Bayonne zranil dvoch mužov, sa chcel pomstiť za požiar v parížskej katedrále Notre-Dame. Muž z požiaru obviňuje moslimov. Uviedla to v utorok prokuratúra s tým, že vyšetrovatelia sa zaujímajú o psychický stav 84-ročného páchateľa.Agentúra AFP súčasne pripomenula, že Chrám Matky Božej v Paríži bol vážne poškodený v apríli tohto roku pri rozsiahlom požiari, ktorý však vyšetrovatelia označili za nehodu, nie za úmyselný trestný čin.K streľbe v Bayonne, ktorej autorom bol Claude Sinké s väzbami na krajne pravicovú stranu, došlo len niekoľko hodín po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron naliehal na moslimov v krajine, aby začali bojovať proti islamskému "separatizmu".Prokurátor Marc Mariée podľa agentúry AFP informoval, že Sinkého vyšetril psychológ, ktorého úlohou je stanoviť, či sa podozrivý môže zodpovedať za svoje činy pred súdom.Obyvatelia obce Saint-Martin-de-Seignanx v rozhovore s novinármi uviedli, že Sinké je sochár, s ktorým sa dá debatovať o umení, ale diskusie o politike s ním nie sú možné pre jeho výbuchy zlosti.Mariée tiež spresnil, že je v kontakte s hlavným protiteroristickým prokurátorom v krajine, ktorý by mal rozhodnúť, či sa v prípade začne vyšetrovanie na základe podozrenia zo spáchania teroristického činu.V pondelok pri streľbe v blízkosti mešity v meste Bayonne zranil dvoch mužov vo veku 74 a 78 rokov, ktorých hospitalizovali v neďalekej nemocnici. Strelec pri úteku z miesta činu podpálil jedno vozidlo. Polícia ho krátko na to zadržala pri jeho dome v obci Saint-Martin-de-Seignanx.Sinké v roku 2015 v regionálnych voľbách kandidoval za francúzsku ultrapravicovú stranu Národné zhromaždenie (RN), ktorá sa však neskôr od neho dištancovala. Samotná líderka RN Marine Le Penová útok Sinkého odsúdila a označila ho za "neopísateľný čin", pričom dodala, že mužovo konanie je v rozpore s hodnotami jej strany.Moslimovia sú vo Francúzsku najväčšou náboženskou menšinou, pričom väčšina z nich pochádza z bývalých francúzskych kolónii na severe Afriky. Agentúra AFP uvádza, že k útokom na mešity dochádza vo Francúzsku sporadicky už od roku 2007.Centristický prezident Macron, ktorého hlavným politickým rivalom je práve Le Penová, je momentálne pod tlakom, aby ukázal, že zákroky proti islamskému radikalizmu myslí vážne.Tento problém vo Francúzsku opäť vyvstal po útoku islamistického radikála z 3. októbra, pri ktorom tento zamestnanec prefektúry v Paríži zabil štyroch svojich kolegov.Táto téma sa opäť objavila v titulkoch, keď politik RN požiadal ženu, ktorá sprevádzala svojho syna a ďalšie deti na školskom výlete, aby si z hlavy sňala moslimskú šatku - hidžáb. Prítomnosť takto zahalenej ženy na pôde regionálneho zhromaždenia označil politik RN za "provokáciu".Francúzsky Senát v utorok v prvom čítaní schválil návrh zákona, ktorý predložila strana Republikáni (LR) a podľa ktorého by rodičia sprevádzajúci školákov počas školských výletov mali zakázané nosiť viditeľné náboženské symboly.Abdallah Zekri z Francúzskej rady pre moslimské vyznanie (CFCM) v pondelok povedal, že medzi moslimami v krajine zavládlo v súvislosti s týmto návrhom "veľké znepokojenie".