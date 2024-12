Útočník z Magdeburgu bol „osamelý páchateľ“, nemecké mestá zrušili víkendové vianočné trhy – FOTO

Zatknutý muž je lekár

21.12.2024 (SITA.sk) - Piatkový teroristický útok na vianočné trhy v nemeckom Magdeburgu si podľa najnovších správ vyžiadal dvoch mŕtvych a najmenej 60 zranených. Približne okolo 19:00 narazilo do skupiny ľudí tmavé BMW, ktoré prešlo cez vianočný trh viac ako 400 metrov.Overené zábery okoloidúcich, ktoré distribuovala nemecká tlačová agentúra DPA, ukázali zatknutie podozrivého na chodníku uprostred cesty. Neďaleký policajt mieriaci na muža zbraňou na neho kričal, keď ležal na bruchu. Čoskoro prišli ďalší policajti, aby muža vzali do vyšetrovacej väzby.Útok si vyžiadal život dospelého človeka a batoľaťa, ale úrady uviedli, že nemožno vylúčiť ďalšie úmrtia, pretože až 15 ľudí utrpelo vážne zranenia.Zatknutý muž je lekár, ktorý žije v Bernburgu (Saale) a pracuje na klinike. Pochádza zo Saudskej Arábie a má 50 rokov. V Nemecku je od roku 2006 a má povolenie na trvalý pobyt ako lekár. Zatknutý páchateľ vraj nebol islámista."Bol to osamelý páchateľ, takže pokiaľ vieme, mestu nehrozí žiadne nebezpečenstvo," povedal novinárom premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff. "Každý ľudský život, ktorý si vyžiadal tento útok, je hrozná tragédia."K piatkovému útoku došlo osem rokov po tom, čo islamský extrémista vrazil kamiónom na preplnené vianočné trhy v Berlíne, pričom zabil 13 ľudí a mnoho ďalších zranil. Útočníka zabili o niekoľko dní neskôr pri prestrelke v Taliansku. Nancy Faeserová koncom minulého mesiaca uviedla, že tento rok neexistujú žiadne konkrétne náznaky ohrozenia vianočných trhov, ale vyzvala na ostražitosť.Vianočné trhy sú obrovskou súčasťou nemeckej kultúry ako každoročná sviatočná tradícia, ktorá "sa pestuje" už od stredoveku. Piatkové udalosti podnietili niekoľko ďalších nemeckých miest, aby preventívne a zo solidarity s Magdeburgom zrušili svoje víkendové vianočné trhy.