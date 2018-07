Útočníka z autobusu v Lübecku predviedli pred vyšetrujúceho sudcu

Na snímke príslušníci bezpečnostných zložiek stoja pri linkovom autobuse na ulici v meste Lübeck na severe Nemecka 20. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lübeck 21. júla (TASR) - Muža, ktorý v piatok zaútočil nožom na cestujúcich v linkovom autobuse v severonemeckom meste Lübeck a zranil podľa aktualizovaných informácií najmenej desať z nich, z toho troch vážne, predviedli v sobotu pred vyšetrujúceho sudcu.Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajného hovorcu.Motív činu je naďalej predmetom vyšetrovania, polícia pracuje s viacerými verziami, avšak teroristické pozadie útoku v plne obsadenom autobuse smerujúcom do Travemünde na základe doterajších poznatkov vylúčila. O prípadnej politickej radikalizácii zadržaného bezpečnostné zložky nemajú žiadne indície.Rodák z Iránu, ktorý má však nemecké občianstvo a žije v Lübecku, k okolnostiam, ktoré predchádzali útoku nožom s 13-centimetrovou čepeľou zatiaľ mlčal. Mužovi hrozí žaloba z násilného útoku, vážneho ublíženia na zdraví a úmyselného podpaľačstva. Prokuratúra sa chystala iniciovať uvalenie vyšetrovacej väzby na zadržaného.Už v piatok vysvitlo, že vodič autobusu Peter Spoth si v spätnom zrkadle všimol dym vo vozidle, preto zastavil a otvoril všetky dvere vozidla. Páchateľ mal následne začať bezhlavo útočiť na cestujúcich nožom. Šofér sa dostal s mužom do fyzického stretu, počas ktorého ho útočník udrel päsťou do tváre. Vodič, ktorého duchaprítomnosť zrejme zabránila vážnejším dôsledkom incidentu, nakoniec muža premohol aj s pomocou cestujúcich. Zadržaný zanechal v autobuse ruksak, v ktorom sa nachádzala podľa informácií internetového vydania denníka Bild s odvolaním sa na osoby, ktoré ho skúmali, chemikália urýchľujúca požiar, nie však výbušniny.