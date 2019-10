Útok extrémistov na severe Burkiny Faso si vyžiadal 16 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ouagadougou 30. októbra (TASR) - Šestnásť ľudí zabili neznámi teroristi počas víkendového útoku na dedinu na severe africkej krajiny Burkina Faso. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie miestnych úradov.K útoku extrémistov došlo počas soboty a nedele v dedine v provincii Soum neďaleko hraníc s Nigerom. Uviedol to guvernér tejto provincie Salfo Kabore. Identita útočníkov a ich príslušnosť k organizáciám nebola bezprostredne známa.Vládne úrady útok potvrdili až v stredu. Miestni obyvatelia však médiá informovali už skôr.Chudobná Burkina Faso bojuje posledné štyri roky so silnejúcou vlnou džihádistického násilia, ktoré sa začalo na severe krajiny po "príchode" islamistického teroru zo susedného Mali, ale neskôr sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.